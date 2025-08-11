Se state cercando una scrivania che unisca versatilità e design moderno a un prezzo competitivo, la Devoko 120x60cm Height Adjustable Desk è la scelta ideale. Con uno sconto che la porta a 69,64€ su Amazon, questa scrivania rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un ambiente di lavoro flessibile e ergonomico. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e i dettagli dell’offerta.

Caratteristiche tecniche della Scrivania Devoko 120x60cm

La Devoko 120x60cm Height Adjustable Desk è progettata per adattarsi sia a spazi domestici che professionali, offrendo una soluzione pratica per chi necessita di un ambiente di lavoro dinamico. Ecco alcune delle sue specifiche principali:

  • Dimensioni: misura 120 cm di larghezza e 60 cm di profondità, con un’altezza regolabile tra 71 cm e 119 cm.
  • Materiale: costruita con una combinazione di legno e metallo, garantisce robustezza e durata nel tempo.
  • Design: il design moderno e rettangolare, disponibile in una elegante finitura bianca, la rende adatta a qualsiasi stile di arredamento.
  • Regolazione dell’altezza: grazie a un motore elettrico, è possibile regolare l’altezza in modo fluido. Include due impostazioni di memoria per salvare le altezze preferite.
  • Funzionalità aggiuntive: dotata di un gancio per cuffie, offre praticità per chi utilizza frequentemente apparecchiature audio.

Questa scrivania è ideale per home office, camere da letto e sale studio, offrendo un’ergonomia ottimale e un design accattivante.

Dettagli dell’offerta imperdibile su Amazon

L’offerta attuale su Amazon è un’opportunità da non perdere per chi cerca una scrivania regolabile in altezza a un prezzo eccezionale. Ecco i dettagli dell’offerta:

  • Prezzo originale: 129,99€
  • Prezzo mediano: 89,99€
  • Prezzo scontato: 69,64€
  • Risparmio sul listino: oltre il 46% di sconto rispetto al prezzo originale.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per assicurarsi la scrivania al prezzo scontato.

