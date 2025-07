Mercoledì scorso la Camera dei Deputati ha presentato NORMA, MSE e DEPUCHAT, i suoi primi tre strumenti basati sull’intelligenza artificiale di cui si servirà per analizzare e scrivere leggi ed emendamenti, oltre che per permettere ai cittadini di monitorare le attività dei parlamentari. La sperimentazione, iniziata nel mese di febbraio del 2024, mira a supportare il lavoro dei deputati ma anche a garantire a tutti il rispetto del principio di trasparenza, creando un canale più diretto con i cittadini.

“La democrazia si trova a confrontarsi con nuovi sviluppi tecnologici che sono anche nuovi meccanismi di potere, e non può farlo restando ferma. Occorre farsi promotori di un cambiamento che sfrutti le potenzialità delle nuove tecnologie, le indirizzi verso un approccio umano-centrico, per favorire la trasparenza, la tracciabilità e la loro inclusione nei processi democratici. La presentazione oggi dei prototipi dei sistemi di IA applicati al lavoro parlamentare rappresenta una vera e propria prova di tenuta per l’ossatura istituzionale della Camera” ha dichiarato la vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, in occasione della loro presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio.

A cosa serve l’intelligenza artificiale del Parlamento

NORMA è uno dei tre modelli di intelligenza artificiale presentati, un assistente virtuale con cui analizzare la produzione legislativa. In pratica, è uno strumento a cui si può chiedere in linguaggio naturale di reperire dati e informazioni su leggi ed emendamenti, informazioni che NORMA può restituire anche in maniera semplificata tramite grafici e tabelle. “Il sistema interroga gli archivi della Camera, quindi attinge a dati certificati e consente di effettuare verifiche basate sulla documentazione parlamentare” ha spiegato la deputata Rosaria Tassinari.

MSE (acronimo di Macchina Scrittura Emendamenti) è invece, per l’appunto, uno strumento di scrittura assistita per emendamenti parlamentari. Come NORMA, è destinato a deputate e deputati che se ne possono servire quando vogliono intervenire con delle modifiche sulle leggi, rendendo più semplice e veloce la realizzazione di emendamenti e facilitando il lavoro di revisione normativa. “Il chatbot” – ha dichiarato il deputato Stefano Vaccari – “consentirà a deputate e deputati di essere accompagnati, con maggiore facilità, nella fase di costruzione e preparazione degli emendamenti, accedendo a fonti interne della Camera. In questo modo il sistema consentirà di facilitare la costruzione delle modifiche ai provvedimenti“.

E infine DEPUCHAT, l’unico dei tre strumenti di intelligenza artificiale destinato ai cittadini che se ne potranno servire per accedere più facilmente alle attività dei deputati. È ancora in fase sperimentale e, ha sottolineato la deputata Ilaria Cavo, “è il modello più complesso e delicato, destinato alla fruizione dei cittadini, del pubblico, in un’ottica di trasparenza, partecipazione, certezza dei dati”. In sostanza, è un chatbot a cui tutti potranno chiedere informazioni sulle attività dei parlamentari che riguardano proposte di legge, interventi e atti di sindacato ispettivo, cittadini che potranno cercare per tematiche, argomenti o anche per singoli parlamentari. Le risposte si baseranno esclusivamente sull’attività parlamentare escludendo quindi tutto ciò che riguarda la sfera personale dei deputati, per inciso.

“Per l’importanza che riveste sarà reso fruibile al pubblico a seguito di successivi ulteriori implementazioni dei dati, nuovi stress test e verifiche sui profili di sicurezza. Una volta reso operativo sarà uno strumento prezioso, in grado di cogliere l’opportunità dell’IA che, guidata, potrà dare trasparenza e coinvolgere i cittadini nel lavoro dell’istituzione” ha concluso Cavo.

Durante la presentazione non sono stati rivelati i modelli di intelligenza artificiale alla loro base, strumenti definiti “prototipi” che dovrebbero essere rilasciati nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Intanto, maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nel comunicato stampa e nel video della presentazione.