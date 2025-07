Nella giornata di ieri, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked estivo tenutosi a New York, Samsung ha presentato i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, oltre ai nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic.

Delle promozioni legate ai nuovi smartphone pieghevoli ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid.net. In questa sede, ci concentreremo sulle interessantissime promo lancio del Samsung Shop Online disponibili per gli smartwatch fino al 24 luglio 2025.

Le promo del Samsung Shop sui nuovi Galaxy Watch8

Come anticipato in apertura, fino al 24 luglio 2025 (precisamente fino alle 23:59 di quel giorno), Samsung propone un’infinità di sconti sui nuovi smartwatch freschi di annuncio, permettendo agli utenti di stare alla larga dai prezzi di listino. All’atto pratico, su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic sono disponibili tre sconti cumulabili.

In aggiunta, Samsung offre anche la possibilità di usufruire della promo Trade-In per ricevere la valutazione dell’usato. Prima di analizzare le singole promozioni una per volta, riepiloghiamo i prezzi di listino dei due smartwatch:

Samsung Galaxy Watch8 (varianti BT e LTE, versioni da 40 o 44 mm, colorazioni Graphite o Silver) Versione da 40 mm al prezzo di 379 euro (BT) o 429 euro (LTE) Versione da 44 mm al prezzo di 409 euro (BT) o 459 euro (LTE)

Samsung Galaxy Watch8 Classic (46 mm, colorazioni Black e White) al prezzo di 529 euro (BT) o 579 euro (LTE)

Triplo sconto per i Galaxy Watch8: ecco come ottenerlo

Acquistando su Samsung Shop, più precisamente tramite la Samsung Shop App (potete scaricarla tramite questo link), entro il 24 luglio 2025 è possibile sfruttare ben tre sconti sull’acquisto di Galaxy Watch8 e Watch8 Classic. Ecco il dettaglio:

Coupon esclusivo TUTTOANDROID4U – valido fino al 16 luglio 2025 Consente di risparmiare 100 euro sui Watch8 Consente di risparmiare 200 euro su Galaxy Z Fold7 Consente di risparmiare 150 euro su Galaxy Z Flip7

– valido fino al 16 luglio 2025 10% di sconto a carrello acquistando da Samsung Shop App

5% ulteriore di sconto pagando con Samsung Pay

Prezzi finali sfruttando i vari sconti: Samsung Galaxy Watch8 Versione 40 mm BT può essere acquistato a 238,55 euro invece di 379 euro Versione 44 mm BT può essere acquistato a 264,20 euro invece di 409 euro Versione 40 mm LTE può essere acquistato a 281,30 euro invece di 429 euro Versione 44 mm LTE può essere acquistato a 306,95 euro invece di 459 euro

Samsung Galaxy Watch8 Classic Versione 46 mm BT può essere acquistato a 366,80 euro invece di 529 euro Versione 46 mm LTE può essere acquistato a 409,55 euro invece di 579 euro

C’è spazio anche per la promo Trade-In

Fino alle 23:59 del 24 luglio 2025, Samsung offre la possibilità di usufruire del Trade-In per l’acquisto dei nuovi smartwatch. La promozione si divide in due tronconi: uno per coloro che acquistano con carta di credito o carta di debito, chiamato Galaxy Now!, uno per coloro che acquistano con altri metodi di pagamento, chiamato Samsung +Valore.

In entrambi i casi la valutazione dell’usato viene effettuata dalla società CTDI s.r.l. che verificherà le condizioni del dispositivo (o dei dispositivi) che desideriate inviare in permuta: infatti, Samsung ha reso possibile chiedere la valutazione di un massimo di due dispositivi usati con l’acquisto di un nuovo dispositivo.

Tutti i dettagli della promo Trade-In dedicata ai Samsung Galaxy Watch8

Esempio promo Trade-In sui Samsung Galaxy Watch8: Acquista il nuovo Galaxy Watch8 | Galaxy Watch8 Classic e chiedi al nostro partner CTDI una valutazione del tuo usato. 100€ è il valore massimo della valutazione riconosciuto dal nostro partner CTDI per un Galaxy Book 2 360 NP750 Touch 15.6″ usato in ottime condizioni. Per ciascun nuovo Samsung Galaxy, è possibile chiedere la valutazione di massimo 2 dispositivi usati.

I passaggi per usufruire della nuova promo Trade-In di Samsung sono piuttosto semplici: