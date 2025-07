Il monitor TITAN ARMY P2418C ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia per la sua combinazione di pannello IPS da 23,8 pollici e refresh rate di 144Hz a un prezzo decisamente competitivo. Questo monitor, lanciato nel maggio 2025, si distingue nel mercato dei display Full HD per la sua capacità di offrire prestazioni elevate senza compromessi sul budget. Con il codice TUTTOANDR7 il prezzo scende a soli 69,91€, rappresentando un’opportunità eccezionale per chi cerca un monitor versatile per lavoro e intrattenimento.

Specifiche tecniche e caratteristiche del TITAN ARMY P2418C

Il cuore di questo monitor è il pannello CSOT IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, che garantisce angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale. La tecnologia IPS assicura una riproduzione cromatica accurata con copertura del 99% dello spazio colore sRGB, rendendolo ideale per attività che richiedono precisione cromatica.

Il refresh rate di 144Hz rappresenta uno dei punti di forza principali, offrendo fluidità superiore rispetto ai tradizionali 60Hz per video, gaming occasionale e navigazione web. La tecnologia FreeSync elimina tearing e stuttering durante scene dinamiche, mentre il rapporto di contrasto di 1500:1 contribuisce a immagini nitide e definite.

Il supporto HDR400 migliora la gamma dinamica e la profondità dei colori, mentre la funzione Low Blue Light riduce l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate. Il design 3-sided bezel-less massimizza l’area di visualizzazione, creando un’esperienza immersiva anche in configurazioni multi-monitor.

La connettività include porte DisplayPort e HDMI, garantendo compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni, dai laptop ai desktop gaming.

Offerta imperdibile su AliExpress

Su AliExpress è disponibile un’offerta straordinaria per TITAN ARMY P2418C. Utilizzando il codice sconto TUTTOANDR7, il prezzo finale è di soli 69,91€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. Questo rappresenta un valore eccezionale considerando le specifiche tecniche offerte.

L’offerta include la spedizione gratuita e la garanzia del venditore. La disponibilità è limitata e il codice sconto potrebbe avere una durata temporale ristretta, rendendo consigliabile un acquisto rapido per chi è interessato.

Il monitor si posiziona come una scelta ideale per utenti che cercano un display versatile senza spendere cifre elevate, perfetto per postazioni di lavoro domestiche, studio o come secondo monitor per configurazioni multi-display.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech (https://t.me/prezzitech) per ricevere in tempo reale le promozioni più vantaggiose e al canale ErroriBomba (https://t.me/erroribomba) per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.