ODK Scrivania Gaming scende a 59,99€ su Amazon, segnando il minimo storico per questa scrivania ad angolo da 127×127 cm. Con uno sconto del 54% rispetto al prezzo di listino di 129,99€, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca una postazione gaming completa senza svuotare il portafoglio. Il supporto monitor integrato e il porta cuffie inclusi rendono questa offerta ancora più interessante per gamer e professionisti.

Scrivania gaming ODK: spazio e funzionalità per la postazione perfetta

La scrivania gaming ODK si distingue per il suo design ad L che offre una superficie di lavoro di 127×127 cm, ideale per ospitare setup multi-monitor o configurazioni gaming elaborate. La struttura in metallo garantisce stabilità e resistenza nel tempo, supportando fino a 15,5 kg di peso distribuito tra monitor, console e accessori vari.

Il supporto monitor integrato eleva lo schermo all’altezza ottimale, riducendo l’affaticamento del collo durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro. Il porta cuffie laterale mantiene la postazione ordinata, mentre la finitura marrone vintage aggiunge un tocco di eleganza che si adatta a diversi stili di arredamento.

Le dimensioni angolari permettono di sfruttare al meglio gli spazi, posizionando la scrivania in un angolo della stanza per massimizzare l’area disponibile. L’assemblaggio semplificato con istruzioni chiare rende l’installazione accessibile anche a chi ha poca esperienza con il fai-da-te.

Caratteristiche tecniche principali:

Dimensioni : 127×127 cm (design ad L)

: 127×127 cm (design ad L) Peso : 15,5 kg

: 15,5 kg Materiali : Struttura in metallo con piano resistente

: Struttura in metallo con piano resistente Accessori inclusi : Supporto monitor, porta cuffie

: Supporto monitor, porta cuffie Capacità di carico : Adatta per setup multi-monitor

: Adatta per setup multi-monitor Finitura: Marrone vintage

Offerta Amazon: risparmio di 70€ sul prezzo originale

Amazon propone ODK Scrivania Gaming a 59,99€ invece di 129,99€, con un risparmio di 70€ pari al 54% di sconto. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, che solitamente oscilla tra i 99€ e il prezzo di listino.

L’offerta è disponibile con spedizione gratuita per tutti gli ordini e viene venduta direttamente da ODK EU tramite Amazon. La disponibilità è immediata con consegna rapida, mentre le recensioni positive degli utenti confermano la qualità costruttiva e la praticità d’uso del prodotto.

Il codice ASIN B0B1HX6MY1 identifica univocamente questo modello, caratterizzato dalla colorazione marrone che si distingue dalle più comuni finiture nere o bianche del settore gaming. La garanzia del produttore è inclusa nell’acquisto, offrendo ulteriore tranquillità per questo investimento.

