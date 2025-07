Oggi si presenta un’opportunità davvero imperdibile per gli appassionati di gaming e professionisti della grafica. Il monitor ASUS ROG Swift PG32UQXR è disponibile con uno sconto eccezionale di 533,69€, che porta il prezzo a soli 466,30€ invece di 999,99€. Si tratta di un’offerta speciale riservata ai clienti MW Club di MediaWorld, con un risparmio che supera il 53% sul prezzo di listino. Un’occasione rara per portarsi a casa un monitor ASUS di fascia premium a un prezzo mai visto prima.

Prestazioni visive eccezionali per gaming e creatività

Il ROG Swift PG32UQXR rappresenta l’eccellenza nel mondo dei monitor gaming. Con il suo pannello Fast IPS da 32 pollici e risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), offre un’esperienza visiva straordinaria in ogni situazione. La tecnologia Mini LED combinata con il supporto DisplayHDR 1000 garantisce neri profondi e bianchi brillanti, mentre la copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3 e del 99% Adobe RGB lo rende perfetto anche per i creativi.

La frequenza di aggiornamento di 160Hz e il tempo di risposta di appena 1ms eliminano virtualmente qualsiasi sfocatura di movimento, offrendo un gameplay fluido e reattivo. La tecnologia Quantum Dot migliora ulteriormente la resa cromatica, mentre il supporto FreeSync Premium Pro riduce tearing e stuttering durante le sessioni di gioco più intense.

Dal punto di vista della connettività, questo monitor è pronto per il futuro con porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 che garantiscono una larghezza di banda sufficiente per gestire il gaming 4K ad alto refresh rate. Il tutto è racchiuso in un design premium con illuminazione RGB personalizzabile, tipico della serie Republic of Gamers.

Offerta esclusiva per membri MW Club: risparmio di oltre 530€

Questa offerta rappresenta un’occasione unica: il monitor ASUS ROG Swift PG32UQXR è disponibile a soli 466,30€ invece di 999,99€, con uno sconto di 533,69€ che corrisponde a oltre il 53% di risparmio. L’offerta è riservata ai clienti iscritti al programma MW Club di MediaWorld, che possono approfittare di questo prezzo eccezionalmente basso.

Considerando le caratteristiche tecniche all’avanguardia e il posizionamento premium di questo monitor, si tratta di un’opportunità da non perdere per chi cerca un display di alta qualità sia per gaming competitivo che per lavori creativi professionali. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

