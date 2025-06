Le cuffie Marshall non hanno bisogno di presentazioni: stile iconico e qualità sonora sono il loro marchio di fabbrica da decenni. Con le nuove Marshall Major V BT, il brand alza ulteriormente l’asticella, integrando tecnologie moderne in un design senza tempo. L’opportunità di portarle a casa a un prezzo così aggressivo, però, è rara. MediaWorld propone un’offerta imperdibile che, grazie a uno sconto extra applicato direttamente al checkout, porta il prezzo a un livello davvero competitivo, rendendole un acquisto quasi obbligato per gli amanti della musica. Analizziamo da vicino le caratteristiche che rendono queste cuffie un must-have e i dettagli di questa promozione limitata.

Marshall Major V BT: stile iconico e autonomia da record

Il punto di forza che salta subito all’occhio è l’autonomia: le Marshall Major V BT offrono oltre 100 ore di riproduzione wireless con una singola carica, un valore che le posiziona ai vertici della categoria e le rende perfette per viaggi lunghi o per chi semplicemente odia dover ricaricare spesso i propri dispositivi. Il design è quello classico e robusto che ha reso celebre Marshall, con una struttura pieghevole che le rende comode da trasportare. All’interno, i driver dinamici da 40 mm garantiscono un suono potente e bilanciato, con alti cristallini e bassi profondi, fedele alla firma sonora del brand. Non mancano le funzionalità smart che ci si aspetta da un prodotto del 2024.

Ecco i punti chiave delle specifiche tecniche:

Ricarica Wireless: È possibile ricaricarle semplicemente appoggiandole su un qualsiasi pad di ricarica Qi, eliminando l’ingombro dei cavi.

È possibile ricaricarle semplicemente appoggiandole su un qualsiasi pad di ricarica Qi, eliminando l’ingombro dei cavi. Bluetooth LE Audio: Supportano il più recente standard Bluetooth, che assicura una connessione più stabile, un consumo energetico ridotto e una qualità audio superiore.

Supportano il più recente standard Bluetooth, che assicura una connessione più stabile, un consumo energetico ridotto e una qualità audio superiore. Pulsante M personalizzabile: Attraverso l’app Marshall, è possibile assegnare al pulsante “M” funzioni rapide come l’accesso all’equalizzatore o all’assistente vocale.

Attraverso l’app Marshall, è possibile assegnare al pulsante “M” funzioni rapide come l’accesso all’equalizzatore o all’assistente vocale. Connettività ibrida: Oltre al Bluetooth, è presente un ingresso per jack da 3,5 mm per l’ascolto via cavo, offrendo massima flessibilità.

L’offerta su MediaWorld: come ottenerle a un prezzo top

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa eccellente promozione. Le cuffie Marshall Major V BT sono attualmente disponibili sul sito di MediaWorld al prezzo di 99,99€. Il vero vantaggio, però, si ottiene al momento del checkout. Viene infatti applicato in automatico uno sconto aggiuntivo di 18,04€, portando il prezzo finale a soli 81,95€. Considerando un prezzo di listino di 149,99€, il risparmio complessivo è notevole, con uno sconto effettivo che supera il 45%. La disponibilità è immediata, ma è importante notare che offerte con sconti automatici al carrello sono spesso legate a promozioni a tempo o valide fino a esaurimento scorte. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per assicurarsi un prodotto di alta qualità a un prezzo difficilmente replicabile.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

