Sono partiti i Saldi Estivi sullo store di Secretlab. Si tratta di un’occasione unica per ottenere uno sconto importante sui prodotti dell’azienda, nota per la qualità delle sue sedie da gaming e le scrivanie (sempre personalizzabili con tanti accessori) ma anche per prezzi mediamente alti.

I Saldi Estivi rappresentano, quindi, un’opportunità da cogliere al volo per ottenere un risparmio netto su una ricca selezione di prodotti. Le promozioni termineranno il prossimo 23 luglio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle offerte di Secretlab.

Saldi Estivi sullo store di Secretlab: ecco le offerte

La nuova tornata di offerte Secretlab è l’occasione giusta per ottenere uno sconto su uno dei prodotti dell’azienda. Le opzioni sono tante e il risparmio può essere elevato. Come prima cosa, ricordiamo che c’è sempre uno sconto di benvenuto di 20 euro per i nuovi utenti.

Per ottenere lo sconto basta registrarsi alla newsletter direttamente al link che trovate di seguito. Se non vi appare il pop-up al primo accesso, potete andare in Visualizza tutte le informazioni della promozione (in alto) e poi su Ricevi 20€ di sconto sul tuo primo acquisto.

Passiamo agli sconti dei Saldi Estivi. Sullo store di Secretlab è ora possibile ottenere:

fino a 100 euro di sconto per le sedie della serie Titan Evo

per le sedie della serie fino a 50 euro di sconto per le sedie della serie Titan Evo Lite

per le sedie della serie fino a 200 euro di sconto per le sedie della serie Classics

per le sedie della serie fino a 70 euro di sconto per le sedie NeueChair

per le sedie fino a 119 euro di sconto sulle scrivanie Magnus Pro e sulle scrivanie in metallo Magunm

sulle scrivanie e sulle scrivanie in metallo fino al 30% di sconto sugli accessori da abbinare ai prodotti scelti

sugli da abbinare ai prodotti scelti fino al 10% di sconto sulle SKINS per la personalizzazione dei prodotti scelti

In aggiunta, è possibile sfruttare fino a 261 euro di sconto sui pacchetti di prodotti per creare una nuova postazione andando a scegliere i vari prodotti della gamma Secretlab e ottenendo un risparmio complessivo sulla spesa da sostenere.

Lo sconto applicato varia in base al modello scelto (ci possono essere differenze di prezzo tra i vari modelli della stessa serie). Il consiglio, quindi, è raggiungere il link qui di sotto e iniziare a esplorare le opzioni disponibili, andando a scegliere il modello giusto. La consegna è gratuita ed è sempre possibile pagare in 3 rate con PayPal.