La gamma di prodotti Secretlab si arricchisce con una novità assoluta: l’azienda, infatti, ha annunciato una nuova gamma di sedie da gaming realizzata in collaborazione con Lamborghini, l’iconico brand italiano da anni punto di riferimento del settore delle supercar e delle auto di lusso. I nuovi prodotti che compongono questa serie speciale sono già disponibili sul sito ufficiale di Secretlab. La grande protagonista è la Pinnacle Superleggera Edition, una sedia da gaming in serie limitata realizzata in fibra di carbonio. Andiamo a scoprire i dettagli.

Secretlab lancia le nuove sedie da gaming Lamborghini

A disposizione degli utenti interessati a una delle sedie da gaming Secretlab ci sono ora i prodotti realizzati in collaborazione con Lamborghini e, in particolare, è possibile puntare sulla Pinnacle Superleggera, basata sulla Secretlab TITAN Evo.

Il modello può contare su una scocca in fibra di carbonio, materiale su cui Lamborghini ricorre spesso per le sue auto. Si tratta di un’edizione speciale che sarà realizzata in appena 100 unità e che può essere acquistata oggi con un prezzo di 2.079 euro nella sola variante Regular, taglia indicata per persone con altezza compresa tra 170 e 189 cm.

Come sempre per i prodotti Secretlab, anche quest’esclusiva sedia realizzata in collaborazione con Lamborghini è accompagnata da diversi accessori con cui è possibile personalizzare al massimo le caratteristiche del prodotto. Per completare l’acquisto basta seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita (la spedizione parte dalla Polonia, senza costi di dogana) ed è possibile anche pagare in 3 rate con PayPal.

A disposizione degli utenti ci sono altre due versioni, più accessibili, che vanno ad arricchire la serie di prodotti Secretlab realizzati su licenza diretta di Lamborghini. I modelli in questione sono la Deluxe Giallo Auge e la Deluxe Verde Selvans, entrambi proposti con un prezzo di 779 euro per la versione Regular e di 829 euro per la versione XL (181 – 205 cm).

Le due sedie sono disponibili di seguito.