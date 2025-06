Prendono il via gli EcoFlow Summer Sales. Si tratta di una nuova serie di sconti che permettono agli utenti di poter acquistare i prodotti dell’azienda beneficiando di netto taglio di prezzo. Con le nuove promo, che termineranno il prossimo 31 di luglio, è possibile sfruttare fino al 42% di sconto. Le offerte sono disponibili, su una selezione di prodotti, tramite lo store ufficiale EcoFlow oppure tramite Amazon. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla promozione EcoFlow.

EcoFlow Summer Sales: tante offerte fino al 31 luglio

È il momento giusto per acquistare un nuovo prodotto EcoFlow, grazie alla possibilità di ottenere fino al 42% di sconto. Le opzioni sono tante. Tra le offerte disponibili troviamo le seguenti power station portatili:

River 3 in offerta a 199 euro invece di 249 euro

in offerta a invece di 249 euro Delta 2 in offerta a 649 euro invece di 799 euro

in offerta a invece di 799 euro Delta 3 in offerta a 749 euro invece di 899 euro

Da segnalare anche gli sconti per i prodotti della serie EcoFlow Stream, che permette l’acquisto di un sistema solare “plug‑and‑play” con batteria integrata da abbinare ai pannelli solari. Le opzioni sono le seguenti:

Stream Pro in offerta a 1.149 euro invece di 1.199 euro

in offerta a invece di 1.199 euro Stream Ultra in offerta a 1.199 euro invece di 1.299 euro

in offerta a invece di 1.299 euro Stream Ultra + Stream AC Pro + 5.5M Parallel Connection Cable in offerta a 2.049 euro invece di 2.324 euro

A completare le offerte degli EcoFlow Summer Sales c’è una promozione speciale che sarà disponibile tra il 16 e il 22 di giugno, solo sullo store EcoFlow. Grazie a quest’iniziativa acquistando un prodotto selezionato è possibile aggiungere un secondo prodotto con uno sconto fino al 90%.

Le opzioni sono:

acquistando River 2 Pro basta aggiungere 6,90 euro per acquistare Rapid 5K

basta aggiungere per acquistare acquistando Delta 2 basta aggiungere 8,90 euro per acquistare Rapid 10K

basta aggiungere per acquistare acquistando Delta 2 Max basta aggiungere 19,90 euro per acquistare River 3

Nel corso delle prossime settimane, inoltre, arriveranno ulteriori promozioni flash che andranno a sommarsi agli sconti già in corso, garantendo agli utenti nuove opportunità per acquistare i prodotti EcoFlow a prezzo scontato.

Per accedere alle offerte ci sono due opzioni. Gli sconti sono disponibili tramite lo store ufficiale EcoFlow e tramite lo store su Amazon dell’azienda. Per un quadro completo sulle offerte basta premere sui link qui di sotto. Per gli acquisti effettuati sullo store ufficiale di EcoFlow c’è la possibilità anche di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna.