Se state cercando un monitor per il vostro PC desktop dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, siete molto probabilmente nel posto giusto al momento giusto. Quest’oggi, infatti, Amazon ha deciso di proporvi il monitor MSI Pro MP275 in offerta con un ottimo 29% di sconto, permettendovi di risparmiare oltre 35 euro rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche nel dettaglio.

Monitor MSI Pro MP275: le specifiche tecniche

Il monitor MSI Pro MP275 ospita un display di tipologia IPS da 27 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, perfetto per godere di film in streaming, serie TV e qualsiasi altro prodotto multimediale. È possibile regolare a proprio piacimento l’inclinazione del monitor da -5 a 20 gradi, in modo tale da adattarsi senza problemi ad ogni esigenza. Ottima anche la frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, che assicura fluidità e dinamicità anche per i contenuti più movimentati, come nel caso dei videogiochi di ultima generazione.

Il monitor è inoltre orientato al comfort visivo grazie all’implementazione della tecnologia Rheinland Eye Comfort, che previene l’affaticamento degli occhi nel corso degli utilizzi più prolungati. Grande spazio è stato riservato anche alla connettività, con porte HDMI 2.0, DP 1.2a e VGA. Per chi volesse installare il monitor a muro, MSI Pro MP275 è dotato di supporti VESA da 100 millimetri.

Se siete interessati ad acquistarlo, il monitor MSI Pro MP275 è in offerta su Amazon per soli 85 euro, contro i 119,99 euro del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Vi ricordiamo come sempre che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Acquista Monitor MSI Pro MP275 in offerta al minimo storico su Amazon a soli 85 euro