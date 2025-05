Se siete appassionati di videogiochi e alla ricerca della console di ultima generazione per giocare i titoli del momento, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon ha infatti deciso di proporvi PlayStation 5 Slim assieme a un controller DualSense aggiuntivo con un ottimo sconto del 9%, permettendovi così di risparmiare oltre 40 euro rispetto al prezzo degli ultimi 30 giorni. Le offerte non finiscono qui, perché a questo si aggiungono anche PlayStation 5 Pro e PlayStation VR 2, in forte sconto a confronto dei prezzi dell’ultimo periodo: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

PlayStation 5 Slim: le specifiche tecniche

PlayStatini 5 Slim si presenta con un design rinnovato notevolmente compatto e ridotto, soprattutto se messo a confronto con la versione standard della stessa console. Al suo interno troviamo il processore AMD Ryzen Zen 2 a 8 core, che abbinato alla scheda video basata sull’architettura AMD RDNA 2 e a 16 GB di RAM è in grado di garantire ottime prestazioni alla risoluzione 4K, permettendo di godere di elevati dettagli all’interno dei videogiochi più recenti. Al suo interno è incluso anche un lettore ottico, con supporto ai Blu-Ray Ultra HD, utile anche per la visione di film ad altissima definizione.

PlayStation 5 Slim dispone al suo interno di un SSD da 1 TB, che rappresenta l’ideale per l’archiviazione di diverse decine di titoli in formato digital delivery, con un’ottima velocità sia in lettura che in scrittura. Il controller DualSense aggiuntivo incluso all’interno dell’offerta di Amazon torna utilissimo soprattutto per i titoli in multiplayer, permettendovi così di giocare in cooperativa assieme ad un amico. Tra le caratteristiche principali del controller troviamo sicuramente il feedback aptico, che conferisce una maggior immersività e coinvolgimento ad ogni videogioco.

Se siete interessati ad acquistarla, PlayStation 5 Slim con controller Dualsense aggiuntivo è disponibile in vendita su Amazon a soli 449 euro, contro i 492 euro del prezzo consigliato negli ultimi 30 giorni. Vi ricordiamo come sempre che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Acquista PlayStation 5 Slim + controller Dualsense extra a soli 449 euro

PlayStation 5 Pro e PlayStation VR 2: la proposta di Amazon

Se siete giocatori più esperti ed esigenti, la scelta potrebbe invece ricadere su PlayStation 5 Pro, l’ultima versione aggiornata e potenziata della console di Sony, che Amazon propone con un ottimo sconto del 6%, permettendovi così di risparmiare 50 euro rispetto al prezzo originale proposto dalla compagnia produttrice.

PlayStation 5 Pro monta al suo interno la GPU AMD Radeon RDNA con 16,7 teraflop, che consente di accedere a prestazioni in gioco più elevate rispetto alla versione standard della stessa console. Tra le funzionalità consentite da PlayStation 5 Pro ricordiamo in particolare una versione aggiornata del Ray-tracing, che permette di avere un’illuminazione in tempo reale più credibile e fedele all’interno dei videogiochi, mantenendo al tempo stesso un frame rate elevato.

Acquista PlayStation 5 Pro in offerta su Amazon a soli 749 euro

Per chi ha voglia di addentrarsi nella realtà virtuale, Amazon propone anche PlayStation VR 2, il nuovo visore realizzato ad hoc per la nuova console di Sony, con un ottimo sconto dell’11%, permettendo anche n questo caso di risparmiare 50 euro sul prezzo di listino. All’interno della confezione sono inclusi anche due controller PlayStation VR 2 Sense, che permettono di aumentare significativamente il coinvolgimento all’interno dei mondi virtuali di gioco, grazie al feedback aptico integrato e ai grilletti adattivi per afferrare gli oggetti. Se siete interessati ad acquistarlo, PlayStation VR 2 è disponibile in offerta su Amazon a soli 399 euro, contro i 449 euro proposti dalla compagnia produttrice.

Acquista PlayStation VR 2 in offerta su Amazon a soli 399 euro