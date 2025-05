Con una mail rivolta ai propri clienti e fornitori, MediaWorld ha comunicato che uno dei suoi fornitori, Tesisquare S.p.A, è stata vittima di un attacco informatico che ha portato all’esfiltrazione sul dark web di una ingente quantità di dai relativi proprio ai clienti della nota catena di elettronica.

La compagnia afferma con certezza che i dati sottratti non contengono informazioni confidenziali relative agli strumenti di pagamenti, recapiti di posta elettronica o numeri di telefono, con la sola eccezione delle fatture ricevute dai fornitori di MediaWorld, e le credenziali degli account dei clienti MediaWorld.

Dalle prima analisi invece sembrano essere state diffuse fatture, insieme ad altri documenti come bolle e documenti di trasporto, emessi o ricevuti da MediaWorld prima dell’11 dicembre. Questa la parte del messaggio in cui la società specifica il tipo di informazioni sottratte:

“Risultano invece essere state diffuse fatture e/o altri documenti amministrativi (per esempio bolle e/o documenti di trasporto), emessi o ricevuti da MediaWorld prima del 11 dicembre u.s., che la stessa Tesisquare gestisce per nostro conto, con annessa conoscibilità di tali documenti da parte di terzi non autorizzati, i quali potrebbero usarli anche per tentativi di frode. Tesisquare ci ha quindi fornito un elenco dei soggetti potenzialmente interessati, ma stiamo svolgendo analisi per individuare l’elenco dei soggetti effettivamente coinvolti, a cui invieremo una comunicazione di conferma dell’effettiva violazione dei dati personali.”

Nonostante il furto di dati non sia sotto la diretta responsabilità di MediaWorld, che contatterà i clienti eventualmente coinvolti nell’evento, la società ha ottenuto conferma da Tesisquare che sono già stati effettuati gli aggiornamenti di sicurezza per evitare ulteriori accessi illeciti, che il Garante della Privacy ha ricevuto la dovuta notifica e che sono in corso valutazioni in merito a possibili azioni legali per tutelare gli interessi della compagnia.

Gli utenti MediaWorld sono comunque invitati a prestare la massima attenzione in merito a comunicazioni o richieste che dovessero provenire da Mediaworld o Mediamarket, e di contattare il servizio assistenza in caso di dubbi.