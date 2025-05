Amazfit Cheetah Pro, lo smartwatch pensato per chi non si ferma mai, è oggi disponibile a un prezzo semplicemente incredibile, con uno sconto che lo porta al suo minimo storico assoluto su Amazon. Un’occasione da cogliere al volo per dotarsi di un dispositivo performante senza alleggerire troppo il portafoglio.

Amazfit Cheetah Pro: tutte le specifiche e i punti di forza

Amazfit Cheetah Pro si posiziona come uno smartwatch di punta per gli sportivi, in particolare per i runner, grazie a una dotazione tecnica di prim’ordine e a un design curato. La cassa da 47 mm è realizzata in polimero rinforzato con fibre, mentre la lunetta è in elegante e resistente lega di titanio, conferendo al dispositivo un aspetto premium e una leggerezza notevole (solo 34 grammi senza cinturino). Il display è un brillante AMOLED da 1.45 pollici con una luminosità di picco di 1000 nit, garantendo una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Uno dei veri fiori all’occhiello è il sistema di posizionamento GPS MaxTrack™ a doppia banda, che supporta ben 6 sistemi satellitari. Questo si traduce in una precisione di tracciamento eccezionale, anche in ambienti difficili come boschi fitti o centri urbani. È inoltre possibile scaricare mappe offline e utilizzare la funzione di navigazione percorso direttamente dall’orologio.

Ecco le specifiche chiave:

Display : AMOLED 1.45″, risoluzione 480×480, 1000 nit

: AMOLED 1.45″, risoluzione 480×480, 1000 nit Materiali : Cassa in polimero rinforzato, lunetta in lega di titanio

: Cassa in polimero rinforzato, lunetta in lega di titanio Cinturino : Nylon con chiusura in velcro, estremamente confortevole e regolabile

: Nylon con chiusura in velcro, estremamente confortevole e regolabile GPS : MaxTrack™ Dual-band, 6 sistemi satellitari, mappe offline

: MaxTrack™ Dual-band, 6 sistemi satellitari, mappe offline Sensori : BioTracker™ PPG per battito cardiaco e SpO2, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale

: BioTracker™ PPG per battito cardiaco e SpO2, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale Batteria : Fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 44 ore con GPS standard attivo

: Fino a in modalità smartwatch, fino a con GPS standard attivo Connettività : Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0 Memoria interna : Circa 2.2 GB disponibili per musica e mappe

: Circa 2.2 GB disponibili per musica e mappe Sistema Operativo : Zepp OS 2.0

: Zepp OS 2.0 Funzioni Sportive : Oltre 150 modalità sportive, riconoscimento automatico di alcune attività, Zepp Coach™ basato su IA, misurazione VO2 Max, messaggi vocali durante l’allenamento

: Oltre 150 modalità sportive, riconoscimento automatico di alcune attività, Zepp Coach™ basato su IA, misurazione VO2 Max, messaggi vocali durante l’allenamento Funzioni Smart : Alexa integrata, notifiche, controllo musica, chiamate Bluetooth (tramite microfono e speaker integrati)

: Alexa integrata, notifiche, controllo musica, chiamate Bluetooth (tramite microfono e speaker integrati) Impermeabilità: 5 ATM

Tra i pregi segnalati dagli acquirenti spiccano l’eccellente autonomia, la precisione del GPS, la qualità costruttiva e la luminosità del display. Il cinturino in nylon è particolarmente apprezzato per il comfort, anche durante sessioni di allenamento intense e prolungate, evitando irritazioni. Sebbene manchi il chip NFC per i pagamenti contactless e una tastiera per rispondere ai messaggi, le sue funzionalità dedicate allo sport e il prezzo attuale lo rendono una scelta estremamente conveniente, fra i migliori smartwatch.

Dettagli dell’offerta: sconto di oltre 96€ su Amazfit Cheetah Pro

Normalmente proposto a un prezzo di €249,90, oggi, Amazfit Cheetah Pro potete acquistarlo su Amazon a soli €153,66. Si tratta di un risparmio netto di €96,24, corrispondente a uno sconto di oltre il 38%! Un prezzo davvero eccezionale per uno smartwatch con queste caratteristiche.

L’offerta è disponibile venduto e spedito da Amazon, il che garantisce affidabilità e velocità nella consegna, specialmente per gli utenti Prime. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi se siete interessati, il consiglio è di non attendere troppo. Al momento della stesura, il modello in offerta è quello con cassa da 47mm e cinturino in nylon, come descritto. Verificate sempre i dettagli sulla pagina del prodotto prima di procedere all’acquisto.