Se siete alla ricerca di un buon modello di notebook dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Quest’oggi infatti Unieuro ha deciso di proporvi MacBook Air M2 in offerta con un incredibile sconto di 350 euro rispetto al prezzo consigliato in origine dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

MacBook Air M2: 16 GB di RAM, chip M2 e tanto altro

Il cuore di questo MacBook Air risiede senz’ombra di dubbio nel suo chip proprietario Apple M2, che abbinato a ben 16 GB di RAM assicura ottime prestazioni per i più disparati usi, con prestazioni fino a 1,4 volte superiori rispetto al precedente processore M1.

Sul lato anteriore troviamo un display Retina da 13 pollici di diagonale con risoluzione 2560 x 1664 pixel, perfetto per guardare film, serie TV in streaming o qualsiasi altro contenuto multimediale: il notebook supporto inoltre un monitor esterno, nel caso in cui ce ne fosse necessità. In corrispondenza della porzione superiore dello schermo troviamo inoltre una videocamera FaceTime HD con risoluzione Full HD, che consente di effettuare videochiamate per riunioni con colleghi, amici o famigliari.

MacBook Air M2 dispone di una tastiera Magic Keyboard retroilluminata con sensore Touch ID, che consente uno sblocco rapido grazie al riconoscimento delle impronte digitali. Ottima in questo caso l’autonomia, con una durata teorica massima pari a 18 ore, consentendo così di arrivare alla fine della giornata senza particolari problemi o impedimenti.

MacBook Air M2 ospita al suo interno un SSD da 256 GB di memoria, utile per l’archiviazione di foto, video e file di qualsiasi altra tipologia, con un’ottima velocità sia in scrittura che in lettura, soprattutto se messa a confronto con i vecchi hard disk tradizionali. Grande spazio è stato riservato anche alla connettività, con il supporto agli standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, oltre alle due porte Thunderbolt per collegare gli accessori.

MacBook Air M2 offre il supporto al sistema operativo macOS Sequoia, che porta tra le principali novità Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, MacBook Air M2 è disponibile a soli 899 euro, permettendovi di risparmiare ben 350 euro rispetto ai 1249 euro originariamente consigliati da Apple. Nel caso dell’offerta proposta da Unieuro, MacBook Air M2 si presenta nella sua colorazione Grigio Siderale, elegante e perfetta per tutti i gusti.

Acquista MacBook Air M2 con 16 GB di RAM su Unieuro a soli 899 euro