È in corso un massiccio blackout che, dalle ore 12:30 circa di oggi, lunedì 28 aprile, ha messo fuori uso treni, metropolitane, semafori e servizi di telecomunicazioni in Spagna, Portogallo e in alcune zone delle regioni francesi dei Paesi Baschi, quelle più vicine alla Spagna, dove la corrente elettrica è stata ripristinata dopo pochi minuti.

Serviranno dalle sei alle dieci ore per tornare alla normalità, secondo quanto dichiarato dal direttore generale della Rete elettrica spagnola. Al momento non sono state segnalate criticità sulla rete elettrica italiana, come ha sottolineato la società italiana Terna che gestisce le reti di trasmissioni dell’energia elettrica in Italia.

Cause e conseguenze del blackout in Spagna e Portogallo: cosa sappiamo

Molte persone sono state liberate dopo essere rimaste intrappolate nelle metropolitane e negli ascensori perché, come anticipato, il blackout sta causando estese interruzioni delle reti ferroviarie e metropolitane di diverse città, non funzionano molti sistemi di telecomunicazione e nemmeno vari semafori, con conseguenti difficoltà negli spostamenti e nei trasporti, soprattutto nelle grandi città, tanto che le autorità hanno infatti già invitato le persone a evitare di spostarsi se non strettamente necessario.

🔴DIRECTO | Madrid cierra los túneles de la M-30. El tráfico en la capital está siendo caótico por la falta de semáforos https://t.co/F1jRL3PX5B 📹 Así se ve el atasco de la Castellana desde el aire pic.twitter.com/wBTPQPYIHJ — EL PAÍS (@el_pais) April 28, 2025

Internet ancora funziona (può sopravvivere a qualche ora senza elettricità), i generatori di emergenza non hanno creato particolari problemi alle strutture ospedaliere, ma molte industrie si sono fermate così come i reattori delle centrali nucleari spagnole. Ci sono anche parecchi disagi negli aeroporti, possibili interruzioni delle fornitura idrica a Lisbona e in vari negozi e supermercati è possibile pagare solo in contanti.

Sono dunque evidenti le prime conseguenze di questo enorme blackout elettrico ma non se ne conoscono ancora le cause, nonostante circolino alcune ipotesi, come quelle del presidente della regione autonoma dell’Andalusia Juan Manuel Moreno che ritiene sia stato causato da un attacco informatico, ipotesi poi smentita dal CNCS (Centro nazionale portoghese per la sicurezza informatica), secondo cui non ci sono al momento prove in merito. In attesa di spiegazioni ufficiali, le autorità dei Paesi coinvolti stanno indagando.

Sánchez preside una reunión de crisis sobre el apagón en la sede de Red Eléctrica. El Gobierno sigue investigando el origen y el alcance de la incidencia https://t.co/EXfKThlkTw — EL PAÍS (@el_pais) April 28, 2025

In alcune aree della Spagna e del Portogallo la corrente elettrica è già stata ripristinata, ha fatto sapere il Commissario per l’Energia Dan Jorgensen. La situazione è tuttavia ancora grave ma in via di risoluzione, anche grazie al gestore dell’elettricità francese che sta aiutando quella spagnola per ritornare alla normalità.

