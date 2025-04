È il momento giusto per scegliere DAZN: la nuova promozione flash, infatti, permette di attivare il piano Standard con un forte sconto, assicurandosi la possibilità di seguire la fase finale del campionato di Serie A oltre che del campionato di Serie B e poi anche il Mondiale per Club FIFA che sarà trasmesso proprio dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Andiamo a scoprire i dettagli in merito alla nuova promo.

4 mesi a meno della metà del prezzo

La promo di DAZN è davvero interessante: il piano Standard (normalmente proposto al prezzo scontato di 44,99 euro al mese nella versione mensile senza vincoli) è ora attivabile al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 4 mesi.

Attivando l’abbonamento oggi si arriverà, quindi, fino a fine agosto. Il risparmio è di 25 euro al mese. L’offerta, però, non prevede vincoli ma è possibile disattivare il rinnovo automatico con 30 giorni di preavviso, senza alcuna penale o costo aggiuntivo.

Chi è interessato al solo campionato di Serie A, quindi, può attivare l’abbonamento a 19,90 euro al mese e richiedere la disattivazione del rinnovo automatico subito, in modo da utilizzare il servizio per un solo mese.

Ricordiamo che il piano Standard consente l’accesso a tutto il catalogo di contenuti di DAZN. L’accesso al servizio può avvenire da un unico dispositivo in contemporanea oppure da due dispositivi connessi alla stessa rete.

La promozione in questione è attivabile fino al prossimo 5 maggio. Per accedere all’offerta basta raggiungere la pagina della promo, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. L’offerta può essere richiesta anche da chi in passato ha utilizzato il servizio.