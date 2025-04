Da un team di ricercatori dell’Università di Tokyo arriva una nuova interessante soluzione di raffreddamento che sfrutta le fasi di cambiamento dell’acqua per renderla più efficiente nella dissipazione del calore.

L’acqua pare sia in grado di assorbire sette volte l’energia quando cambia stato, passando da liquido a gas (ovvero, facendola bollire), il che le consente di catturare e dissipare molto più calore rispetto al metodo tradizionale che utilizza l’acqua che semplicemente scorre.

L’acqua potrebbe raffreddare molto di più i chip

Dato che il liquido refrigerante scorre attraverso minuscoli capillari integrati direttamente nel chip, il vapore avrebbe spesso difficoltà a fluire attraverso questi stretti canali e per risolvere il problema i ricercatori hanno sviluppato un sistema di canali microfluidici 3D con una struttura capillare e uno strato di distribuzione a collettore.

Stando ai test effettuati, la forma dei microcanali e il modo in cui il liquido refrigerante viene distribuito nel sistema influiscono in modo significativo sulle sue prestazioni termiche e idrauliche e, garantendo un flusso continuo di acqua e vapore, il team ha raggiunto un coefficiente di prestazione circa dieci volte superiore a quello raggiungibile con il raffreddamento ad acqua monofase.

I ricercatori dell’Università di Tokyo non hanno nascosto la loro soddisfazione per i risultati raggiunti, in quanto la gestione termica dei dispositivi elettronici ad alta potenza è fondamentale per lo sviluppo di tecnologie di prossima generazione e questo nuovo sistema potrebbe essere in grado di aprire nuove strade per raggiungere il raffreddamento richiesto.

Inoltre, tale sistema potrebbe essere usato non soltanto nei chip ma anche in altri tipi di prodotto, come laser, LED e sistemi radar, trovando applicazione in vari settori, come quello automobilistico e quello aerospaziale.

In sostanza, questa particolare capacità dell’acqua potrebbe avere una fondamentale importanza per i futuri progressi nei principali settori della tecnologia.