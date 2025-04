Nel corso delle ultime ore, la compagnia Acer ha presentato ufficialmente la sua lineup di laptop e desktop dotati delle nuove schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 50: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

Acer Nitro AI e Nitro 20: le specifiche tecniche ufficiali

Partiamo prima di tutto dai laptop Acer Nitro AI, che grazie alle sue componenti interne è pensata soprattutto per i content creator e per i giocatori. Tutta la nuova serie monta infatti i processori AMD Ryzen AI Serie 300, permettendo così di accedere a numerose funzionalità di intelligenza artificiale e rendering AI, oltre alla nuova serie di GPU NVIDIA GeForce RTX 50, arrivando fino alla scheda NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti nella loro massima configurazione.

Tra tutti i modelli spicca in particolare Nitro 18 AI, che offre un display da 18 pollici di diagonale con risoluzione 2560 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento pari a 160 Hz. Tutti i laptop Acer Nitro AI offrono poi un massimo di 32 GB di RAM DDR5, oltre che SSD fino a 2 TB per l’archiviazione dei file. Nel caso dei modelli Nitro 16 AI e Nitro 16S AI, invece, troviamo display con frequenza d’aggiornamento da 180 Hz, e un picco di luminosità pari a 400 nit. Grande focus è stato riservato alla dissipazione del calore, grazie all’implementazione di un sistema di raffreddamento con doppie ventole e prese d’aria quadruple: a questi si aggiunge poi l’utilizzo della pasta termica in metallo liquido, nel caso dei modelli da 16 e 18 pollici di diagonale.

Passiamo poi alla proposta desktop della compagnia con Acer Nitro 20, che combina sapientemente un design compatto con prestazioni più che discrete, focalizzandosi anche sull’efficienza energetica. Il modello monta al suo interno il processore Intel Core i5-13420H, abbinato alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060. Tra le principali funzionalità permesse dalla nuova scheda video ricordiamo in particolare la tecnologia NVIDIA DLSS 4, che è in grado di generare frame aggiuntivi per aumentare ulteriormente la fluidità all’interno dei videogiochi di ultima generazione.

Per chi fosse interessato ad acquistarli, entrambe le serie Acer Nitro AI e Nitro 20 saranno disponibili sul mercato italiano a cavallo tra i mesi di luglio e agosto, con prezzi che spazieranno dai 1499 euro di Nitro 18 AI agli 899 euro della soluzione desktop Nitro 20. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Acer, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.