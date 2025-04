È terminata solo ieri la promozione “Le sorprese di primavera” che oggi Unieuro ne ha lanciata un’altra, denominata “Cogli il meglio della tecnologia“. Come spesso accade, è anch’essa ricca di prodotti di elettronica di consumo in offerta: dagli smartphone ai notebook, passando per smartwatch, smart TV, tablet e altri dispositivi tech. Qui sotto, trovate una selezione con i prodotti più interessanti da tenere in considerazione.

Le migliori offerte tech del volantino di Unieuro “Cogli il meglio della tecnologia”

C’è tempo fino a giovedì 1° maggio per approfittare degli sconti della promozione di Unieuro “Cogli il meglio della tecnologia”. A seguire trovate una selezione di quelli che a nostro avviso sono i prodotti tech che vale la pena considerare: ecco tutto.

iPhone, smartwatch, cuffie e speaker in sconto

Notebook e tablet in sconto

Smart TV e soundbar in sconto

Queste erano solo alcune delle offerte incluse nella promozione di Unieuro “Cogli il meglio della tecnologia“, offerte che trovate tutte nel link che segue e che vi ricordiamo essere in vigore fino a giovedì 1° maggio compreso.

Leggi anche: le nostre guide agli acquisti sui prodotti tech

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.