Nel corso di un evento svoltosi oggi a Berlino, MOVA ha annunciato la nuova lineup di prodotti pensati per ridefinire il concetto di pulizia domestica. Parliamo di MOVA V50 Ultra Complete, Z50 Ultra Robot Vacuum e X4 Pro Wet&Dry Vacuum.

In MOVA crediamo che la tecnologia smart non debba solo offrire prestazioni eccezionali, ma anche riflettere un’autentica cura per l’esperienza dell’utente. Abbiamo creato MOVA per superare le distanze tra design, prestazioni e innovazione. Con V50 Ultra Complete e il nostro ampio ecosistema, stiamo costruendo un futuro in cui la tecnologia supporta la qualità della vita, senza sforzo, in modo intelligente e piacevole”.

Queste e parole di Kurt Wang, Head of Sales di MOVA WEU, in merito alle novità annunciate oggi, che andiamo subito a scoprire insieme.

MOVA V50 Ultra Complete

Il nuovo robot aspirapolvere (in foto di copertina) punta a diventare un nuovo punto di riferimento per la cura della casa, e lo fa con una serie interessante di novità. Thermo Mopping con sistema DuoSolution utilizza un mocio che viene riscaldato a 50 gradi per sciogliere senza problemi anche le macchie più ostinate. Se avete animali domestici in casa potete optare per la soluzione che elimina i cattivi odori che possono formarsi in alcune situazioni, lasciando un ambiente fresco e pulito.

Il sistema di navigazione FlexiRise, che sfrutta un sensore dToF retrattile, permette a V50 Ultra Complete di effettuate una scansione a 360 gradi dell’ ambiente e di ritrarsi per infilarsi sotto ai mobili più bassi, con un’ altezza di appena 89,5 millimetri.

StepMaster consente al robot di superare soglie alte fino a 6 centimetri, estendendo le ruote retrattili che fanno sollevare il robot, consentendogli di raggiungere aree che in precedenza risultavano precluse. Con una potenza di aspirazione di ben 24.000 Pa, erogata dal motore TurboForce7, qualsiasi tipo di sporco viene raccolto senza difficoltà, e con il sistema di filtraggio e il triplo meccanismo anti groviglio, la manutenzione è ridotta ai minimi termini.

Il nuovo sistema OmniDry infine, il primo del suo genere, asciuga il contenitore della polvere e il sacchetto, per ridurre la formazione di cattivi odori e prevenire la formazione di muffe. Accelera inoltre l’asciugatura del mocio con aria calda a 60 gradi, completano l’operazione in circa 60 minuti per avere il robottino subito pronto a un nuovo utilizzo.

MOVA Z50 Ultra

Decisamente innovativo anche MOVA Z50 Ultra, il primo nel settore a utilizzare un sistema di lavaggio con acqua calda. Grazie alla tecnologia HydroSync Mopping, l’ acqua riscaldata a 36 gradi viene spruzzata in modo continuativo sul mocio mentre quella sporca viene raccolta per la massima igiene. Un mocio in fibra che scorre su un binario viene premuto con una forza di 18N sul pavimento per raccogliere tutto lo sporco e un meccanismo di fluffing aumenta ulteriormente l’assorbimento delle fibre per un risultato ancora più accurato.

AI Sensing Tech invece utilizza una intelligenza artificiale binoculare, una all’interno del robot e una sulla stazione base per rilevare lo sporco, dividere le varie zone di pulizia e regolare le strategie più efficaci in tempo reale. La potenza di aspirazione raggiunge i 19.000 Pa e cattura fino al 99,5% delle particelle di grandi dimensioni.

Con CleanLift invece le spazzole laterali a rullo e i doppi moci vengono regolati automaticamente per adattare la pulizia a ogni possibile scenario e ottenere un risultato impeccabile.

MOVA X4 Pro

Cambiamo tipologia di prodotto visto che X4 Pro è un aspirapolvere wet&dry, il primo a introdurre la tecnologia SpotHeat Spray, un sistema che utilizza acqua calda a 80 gradi per rimuovere efficacemente ogni tipo di sporco senza per questo rischiare di rovinare i pavimenti, soprattutto quelli più delicati.

Parliamo di una tecnologia efficace nel togliere macchie di grasso, caffè, bevande zuccherate, con una efficacia dieci volte superiore rispetto all’acqua fredda. La caldaia scalda l’acqua a 80 gradi ma quella spruzzata sul pavimento raggiunge i 45 gradi, per non rovinarli mantenendo comunque un’elevata efficienza.

Il design piatto a 180 gradi garantisce la massima potenza di aspirazione, pari a 20.000 Pa, anche in posizione orizzontale e consente di pulire sotto ai mobili o ai divani, con altezza minima da terra di 13 centimetri. La testina è dotata di LED per illuminare gli angoli bui e rivelare anche la polvere nascosta.

Al termine della pulizia, la spazzola principale viene immersa in acqua a 100 gradi in modo da eliminare il 99,99% dei batteri, e successivamente asciugata con aria a 90 gradi. L’utente può scegliere tra la funzione Smart Quiet Drying che opera in maniera silenziosa ma impiega più tempo, e la modalità Rapid Drying che in appena 5 minuti rende disponibile il dispositivo.

Tangle-Free è invece la tecnologia che utilizza un pettine a denti e un raschietto seghettato per rimuovere senza fatica peli e capelli, evitando sul nascere la formazione di grovigli, evitando la necessità di frequenti interventi di manutenzione.

Offerte di lancio esclusive

In occasione del lancio dei nuovi prodotti, che sono coperti da ben 3 anni di garanzia, MOVA ha preparato una serie di promozioni speciali.