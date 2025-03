La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l’occasione giusta per poter aggiungere nuovi elementi alla propria Smart Home. Tra le promozioni disponibili c’è spazio anche per i prodotti di Aqara che, fino al prossimo 31 marzo, potranno essere acquistati a prezzo ridotto. Le opportunità da sfruttare sono tante. Di seguito andremo ad analizzare le opzioni più interessanti tra le offerte Amazon dedicate ai prodotti della gamma Aqara.

L’ecosistema Aqara è in offerta su Amazon

A disposizione degli utenti ci sono tante offerte per acquistare prodotti Aqara a prezzo scontato. Per un quadro completo sulle promo vi rimandiamo allo store Aqara su Amazon che raccoglie tutte le promozioni disponibili in questo momento. Ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon terminerà il prossimo 31 marzo.

>> Scopri qui tutte le offerte Aqara su Amazon <<

Ecco, invece, alcune delle promozioni in corso sui migliori prodotti della gamma Aqara. In alcuni casi, le offerte sono riservate agli utenti Amazon Prime. In quel caso, è sempre possibile attivare la prova gratuita di Prime per accedere agli sconti.

Smart Lock U200

Una delle offerte più interessanti disponibili in questo momento per la gamma Aqara riguarda la Smart Lock U200, con tastiera e sensore di impronte digitali incluse. Il prodotto in questione viene proposto al prezzo scontato di 189,99 euro con uno sconto netto rispetto al prezzo precedente (269 euro).

Smart Video Doorbell G4

Tra i migliori prodotti Aqara disponibili in offerta troviamo Smart Video Doorbell G4. Il campanello smart, che pieno supporto a tutte le principali piattaforme di Smart Home, è ora disponibile in offerta a 80,39 euro invece di 119,99 euro.

Videocamera E1 con sensore 2K

Un altro prodotto in offerta da tenere d’occhio è la videocamera E1 con sensore 2K, pensata per l’uso in casa e dotata di audio bidirezionale, funzione di tracciamento del movimento, connettività Wi-Fi 6 oltre che supporto alle varie piattaforme di Smart Home. Con la promo in corso, il prezzo cala a 42,48 euro.

Hub M3

Tra le offerte disponibili su Amazon c’è anche Aqara Hub M3, l’hub ideale per la propria Smart Home che offre un supporto completo alle diverse piattaforme e diverse funzionalità per rendere la propria casa ancora più intelligente. Il prezzo è ottimo. Con gli sconti delle Offerte di Primavera, infatti, il costo cala a 98,79 euro.

Sensore di presenza FP2

Un altro prodotto Aqara in offerta su Amazon è Aqara Presence Sensor FP2. Si tratta del sensore di movimento che può rilevare fino a 5 persone in contemporanea e può essere implementato in vari contesti di utilizzo. Con l’offerta in corso oggi è possibile acquistare il sensore al prezzo scontato di 71,99 euro.