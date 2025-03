Tineco Floor One Stretch S6 è uno dei protagonisti assoluti della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon fino al prossimo 31 marzo. Sfruttando la promo in corso è possibile acquistare questo aspirapolvere di fascia alta, ricco di funzionalità, con un forte sconto che porta il modello al nuovo minimo storico. Andiamo a vedere tutti i dettagli in merito alla nuova promozione dedicata a uno dei prodotti più interessanti della gamma Tineco.

Tineco Floor One Stretch S6: prezzo bomba su Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Tineco Floor One Stretch S6 con un prezzo scontato di 429 euro anziché 599 euro. Il taglio di prezzo è netto e porta l’aspirapolvere al nuovo minimo storico. Si tratta di uno dei best buy della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Per sfruttare la promo, che terminerà il 31 marzo, è possibile premere sul link qui di sotto.

Tineco Floor One Stretch S6 è un aspirapolvere a secco e umido che può funzionare anche con un’inclinazione di 180 gradi, garantendo sempre una potenza di aspirazione elevata, in modo da utilizzarla per pulire sotto i mobili e i letti (l’altezza da terra è di 13 centimetri in questa configurazione). Con un solo dispositivo è possibile, quindi, sfruttare un’aspirazione completa e anche il lavaggio dei pavimenti. Il modello, inoltre, è dotato anche del sistema autopulente FlashDry, che richiede appena 2 minuti per il lavaggio con acqua calda (a 70° C) e 5 minuti per l’asciugatura.

L’aspirazione avviene anche sui bordi laterali, per una pulizia profonda anche nelle aree più strette. C’è anche il sensore Tienco iLoop che adegua in automatico il funzionamento dell’aspirapolvere in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. Il sistema di aspirazione è particolarmente indicato per la pulizia nelle case con animali domestici grazie al sistema che consente l’eliminazione di tutti i grovigli. Tineco Floor One Stretch S6 ha una batteria integrata e può funzionare fino a 40 minuti con una sola carica.

Il modello di Tineco è un prodotto ottimo, completo e ricco di funzionalità. Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile sfruttare anche un prezzo davvero vantaggioso. Tineco Floor One Stretch S6 è disponibile al prezzo scontato di 429 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. L’offerta è disponibile di seguito e sarà accessibile fino al 31 marzo oppure fino a esaurimento scorte.

