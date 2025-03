C’è spazio anche per i prodotti SwitchBot tra le Offerte di Primavera di Amazon. Le opzioni sono tante e gli sconti sono importanti, con ribassi netti rispetto ai prezzi già scontati e nuovi minimi storici per alcuni dei modelli della gamma SwitchBot. Di seguito andremo a riepilogare le offerte disponibili, evidenziando quelli che sono gli sconti più interessanti da sfruttare per acquistare un nuovo prodotto SwitchBot in occasione della nuova tornata di offerte lanciate da Amazon.

I prodotti SwitchBot in offerta su Amazon: ecco le promo

Le offerte SwitchBot in corso su Amazon sono tante. Per un quadro aggiornato vi inviamo a consultare lo store SwitchBot su Amazon. Di seguito, invece, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti.

SwitchBot WiFi Smart Lock Pro

Tra le Offerte di Primavera disponibili su Amazon per i prodotti SwitchBot troviamo la promo dedicata a SwitchBot WiFi Smart Lock Pro. La serratura smart con lettore di impronte, compatibile con Matter e utilizzabile anche con piattaforme di terze parti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 169,99 euro, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo mediano.

SwitchBot Stazione Meteo WiFi

Da segnalare anche la promozione dedicata alla SwitchBot Stazione Meteo WiFi che consente di monitorare temperatura, umidità e altri parametri oltre che le previsioni del tempo. Il dispositivo in questione tocca un nuovo minimo di 54,14 euro con la possibilità di ottenere il 5% di sconto extra acquistando due unità del prodotto.

Tra le offerte in corso su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera c’è spazio anche per SwitchBot Purificatore D’aria, gestibile anche via app e dotato di una luce notturna. Il dispositivo può rimuovere fino al 99,97% di muffa, polvere, polline e altre impurità mantenendo un rumore ridotto e risultando ideale soprattutto nelle case con animali domestici. Il prezzo è di 149,99 euro.

SwitchBot S10 (robot aspirapolvere e lavapavimenti)

C’è spazio anche per un’ottima offerta per SwitchBot S10. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti, con tante funzioni smart, è ora acquistabile al prezzo scontato di 539 euro, con uno sconto extra del 15% rispetto al prezzo più basso raggiunto negli ultimi mesi e con il 51% di sconto rispetto al prezzo consigliato.