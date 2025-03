Oclean è senza ombra di dubbio uno dei produttori che stanno crescendo più rapidamente nel mercato dell’igiene orale, grazie a una costante innovazione e a prodotti di altissima qualità, che abbiamo già recensito in passato su queste pagine. La compagnia annuncia oggi la sua soluzione più intelligente, Oclean X Ultra 20, lo spazzolino più evoluto che sia mai stato progettato, con tanta intelligenza artificiale, un motore rinnovato e una maggiore precisione nella pulizia.

In occasione del lancio poi, Oclean ha realizzato un’opportunità esclusiva per gli utenti che vorranno accaparrarsi immediatamente il nuovo spazzolino, ma di questo ve ne parleremo tra poco.

Uno spazzolino tutto nuovo

Oclean X Ultra 20 si pone come successore ideale di quel Oclean X Ultra S (qui trovate la nostra recensione) che ci aveva colpiti per la sua qualità lo scorso anno. Sono davvero tante le novità e i miglioramenti, anche su quei fronti dove Oclean è già molto forte rispetto alla concorrenza. Si parte da una versione aggiornata della guida IA, che fornisce promemoria vocali in caso di pressione eccessiva su denti e gengive, eccessiva velocità di spazzolamento e ovviamente avvisa l’utente quando è ora di cambiare area di spazzolamento.

Rinnovato anche lo schermo touch, uno dei punti di forza della maggior parte degli spazzolini targati Oclean, che permette di avere un risultato immediato in merito alla pulizia dei denti ma che consente anche di selezionare il programma di pulizia più adatto a ogni situazione con delle icone molto chiare. Sono disponibili cinque diverse modalità di pulizia ma tramite la companion app è possibile creare dei programmi personalizzati e trasferirli sullo spazzolino, per ottenere il miglior risultato possibile.

Completamente rinnovato è anche il motore dello spazzolino, che utilizza la tecnologia Maglev 4.0 a levitazione magnetica, in grado di generare fino a 84.000 movimenti al minuto e di mantenere una erogazione costante della potenza indipendentemente dal livello di carica residua. Nella modalità Tramonto, ideale per la pulizia serale dei denti, la testina dello spazzolino può raggiungere una oscillazione di 40º per garantire una pulizia ancora più profonda e accurata.

Rinnovato anche il rivestimento dello spazzolino, che utilizza di copertura con una speciale vernice nano protettiva che brilla quando entra in contatto con l’acqua. Lo spazzolino è ovviamente resistente all’acqua (certificazione IPX7) per cui potrete lavarlo con acqua corrente senza temere di danneggiarlo.

Potenziata anche la batteria, che ora permette di raggiungere i 40 giorni di autonomia con una singola carica, considerando due pulizie quotidiane al terzo livello di intensità. La ricarica avviene in modalità wireless tramite la basetta fornita in confezione o la custodia da viaggio, dotata di connettore USB-C per essere utilizzata anche col normale carica batterie dello smartphone.

Durante lo spazzolamento Oclean X Ultra 20 traccia dodici diverse aree della bocca per controllare che ognuna sia pulita a dovere, e mostra sullo schermo eventuali zone delle due arcate dentali che hanno necessità di ulteriori interventi. Sotto alla rappresentazione grafica viene inoltre fornito un punteggio da 0 a 100 che vi permette di capire immediatamente la qualità della pulizia.

Decisamente ricca infine la dotazione di serie che include, oltre al corpo dello spazzolino, tre testine, la base per la ricarica wireless, il supporto da parete e la custodia da viaggio con ricarica wireless integrata. È anche disponibile, a un prezzo inferiore, la confezione base con il solo spazzolino, una testina e il caricabatterie wireless.

Disponibilità e promo di lancio

A partire dal 20 marzo potrete pagare un deposito di 10 euro per ricevere un coupon da 50 euro, da utilizzare per acquistare Oclean X Ultra 20 entro il 2 aprile. In alternativa è possibile depositare 20 euro e ottenere un coupon del valore di 80 euro per acquistare due Oclean X Ultra 20, una soluzione ideale per la famiglia. Un modo davvero intelligente di premiare gli utenti maggiormente interessati all’acquisto.

Potete ottenere il coupon per l’acquisto singolo o doppio visitando questa pagina

Informazione Pubblicitaria