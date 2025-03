L’Italia è il primo Paese ad attivare il Single Digital Gateway, lo sportello unico con il quale accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. A ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento che ha istituito il Single Digital Gateway, uno sportello unico per l’accesso ai servizi pubblici e di assistenza per cittadini e imprese europee. L’Italia, rispettando le tempistiche richieste dall’Unione Europea, è il primo Paese a rendere operativo questo portale che consente l’accesso a oltre 150 procedimenti amministrativi.

Come funziona il Catalogo dei Servizi

Il Catalogo dei Servizi è “il portale che mette in comunicazione cittadini e imprese europee con gli enti erogatori italiani, permettendo l’accesso ai relativi siti web per avviare le richieste in modalità totalmente digitale”. Dal portale è possibile scegliere il servizio necessario, selezionandolo in base ai diversi momenti di vita (come trasferirsi in un Paese UE, andare in pensione, acquistare un veicolo, eccetera).

Tramite il portale è possibile accedere a 19 procedure prioritarie individuate dall’UE, coinvolgendo 33 diverse amministrazioni pubbliche italiane. Il Single Digital Gateway è una piattaforma digitale europea che semplifica l’accesso a informazioni, procedure e servizi pubblici. Grazie a questo portale, cittadini e imprese che operano in più Stati membri possono trovare in un unico spazio online tutto ciò di cui hanno bisogno per interagire con le pubbliche amministrazioni dei diversi Paesi dell’Unione Europea.

Un aspetto interessante del Catalogo dei Servizi è che adotta il sistema di recupero automatico OOTS (Once Only Technical System). Grazie a questo sistema, le pubbliche amministrazioni degli Stati membri possono condividere in modo sicuro i dati di cittadini e imprese, evitando richieste ripetitive di informazioni.

I servizi disponibili sul catalogo italiano sono articolati in diverse categorie e possono essere filtrati a seconda del richiedente (cittadino o impresa), dell’ambito, del momento di vita, dell’ente di riferimento o della procedura. Gli ambiti sono 7 (Anagrafe e stato civile, Previdenza, Redditi, Studi, SUAP – Servizi Professionali, TEAM, Veicoli), mentre i momenti di vita 10 (Acquistare o cambiare un veicolo, Andare a vivere e lavorare in un Paese UE, Andare in pensione, Avviare e gestire un’attività, Cercare un lavoro, Diventare genitori, Gestire le coperture pensionistiche e assicurative, Iniziare o continuare gli studi, Ricevere cure mediche e Terminare un rapporto lavorativo).

I servizi si possono cercare tramite la barra di ricerca o con l’Assistente virtuale, che indirizza l’utente alla scheda corretta. Ogni scheda illustra il servizio erogato dal singolo ente di riferimento e permette di essere indirizzati al relativo portale per completare la richiesta.