In occasione del World Oral Health Day è possibile sfruttare la nuova tornata di offerte Oclean che, fino al prossimo 23 marzo, mette a disposizione la promozione World Oral Health Day Sale, garantendo fino al 35% su una selezione di prodotti dedicati all’igiene orale. A disposizione degli utenti ci sono svariate offerte da considerare per un acquisto a prezzo scontato. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli della nuova promo di Oclean che coinvolge spazzolini elettrici e altri prodotti per l’igiene orale.

Fino al 35% di sconto per il World Oral Health Day con Oclean

Per raggiungere un sorriso perfetto è necessario seguire una routine ben precisa. Oclean consiglia 6 step essenziali per migliorare la salute dentale e vari prodotti da utilizzare per completarli. Questi prodotti sono in sconto in occasione della campagna promozionale lanciata per il World Oral Health Day, con possibilità di risparmiare fino al 35%.

Per un quadro completo sulle promo basta seguire il link qui di sotto.

6 consigli di pulizia e i prodotti giusti per metterli in pratica

Il primo consiglio è legato alla pulizia della lingua, un aspetto fin troppo spesso sottovalutato dell’igiene dentale. Per completare il primo step è possibile utilizzare l’Idropulsore Dentale W10, ora disponibile al prezzo scontato di 45,44 euro anziché 69,90 euro, con il codice sconto W10SALE35.

Da non sottovalutare, inoltre, l’importanza del filo interdentale, elemento essenziale per un’igiene orale completa. In questo caso, è possibile utilizzare il filo interdentale Oclean Twin-line, disponibile con un prezzo di 5,99 euro. Per una pulizia interdentale ancora più completa c’è Oclean AirPump A10, idropulsore dentale disponibile al costo di 69,90 euro.

Per il lavaggio dei denti, invece, serve uno spazzolino elettrico da utilizzare almeno due volte al giorno, con sessioni da almeno 2 minuti. In questo caso, è possibile puntare su Oclean X Pro Elite Premium Set che include lo spazzolino elettrico e cinque testine. Il costo è di 99,90 euro.

Per una pulizia completa dello spazzolino è possibile utilizzare Oclean S1, un ottimo igienizzante UVC che permette di eliminare batteri dalle testine. Il costo è di 34,90 euro. Da non dimenticare, infine, l’utilizzo del collutorio per rinfrescare l’alito ed eliminare i batteri.

Le altre promo Oclean

Oltre ai prodotti selezionati da Oclean, utili per mettere in pratica i consigli di pulizia indicati, la nuova promozione prevede una serie di vantaggi aggiuntivi per gli utenti. In base all’importo dell’ordine effettuato, infatti, sarà possibile ricevere un vantaggio extra secondo questo schema:

consegna gratuita per ordini da oltre 50 euro

per ordini da sconto del 15% al carrello per ordini da oltre 99 euro

al carrello per ordini da sconto del 25% al carrello per ordini da oltre 139 euro

al carrello per ordini da sconto del 30% al carrello per ordini da oltre 199 euro

E utilizzando il codice sconto Oclean3 potrete ottenere un ulteirore sconto del 3% che andrà a sommarsi a quelli eventualmente accumulati.

