ASUS ha recentemente presentato il suo ASUS Fragrance Mouse, un mouse che – oltre ad essere elegante ed ergonomico – ha tra le sue principali caratteristiche quelle di diffondere una fragranza attraverso una fiala ricaricabile, dotata di oli aromatici a scelta.

Guai, però, a pensare che il prodotto basi i propri elementi di attrazione sul solo aspetto olfattivo: parliamo infatti di un dispositivo avanzato, con piedini in PTFE e DPI regolabili per garantire un controllo ancora più preciso, una solidità dei materiali che dovrebbe assicurare almeno 10 milioni di clic, tecnologie wireless e Bluetooth 2.4 GHz per una connettività dual-mode e due tonalità Iridescent White e Rose Clay tra cui scegliere.

L’estetica: un’eleganza che si sposa su qualsiasi scrivania

Entrando più nel dettaglio delle caratteristiche del mouse, ciò che cattura subito l’attenzione è il suo stile minimale ed elegante, con una colorazione disponibile in una tonalità più bianca e iridescente, o in un tono rosa tendente all’argilla.

Lo stile è facilmente declinabile in ogni contesto di casa o di ufficio, permettendo dunque un corretto abbinamento con qualsiasi altro dispositivo che completi la dotazione di lavoro o per il tempo libero. Inoltre, la presenza di un poggiapollice leggermente curvo sul lato destro permette all’utente di avere una presa ancora più corretta, risultando più confortevole nelle lunghe sessioni di utilizzo.

Un’esperienza piacevolmente profumata

L’unicità di ASUS Fragrance Mouse è poi ribadita dalla presenza di un design unico che ha riservato uno scompartimento interno inferiore in grado di ospitare una fiala ricaricabile e riempibile con oli aromatici.

La fiala può essere facilmente rimossa, lavata e rigenerata con diverse fragranze, al fine di rendere la propria esperienza di utilizzo ancora più piacevole.

Le altre caratteristiche

Tra le altre caratteristiche del prodotto rileviamo i già citati piedini in PTFE, che scivolano in modo rapido su qualsiasi superficie piana. Il mouse ha inoltre tre livelli di DPI regolabili (1200 dpi, 1600 dpi e 2400 dpi) per un controllo continuo e preciso su diverse risoluzioni.

La connettività è infine garantita da un modulo wireless e da Bluetooth dual-mode a 2.4 GHz. La tecnologia di risparmio energetico di cui ASUS ha dotato il mouse dovrebbe garantire un utilizzo con singola batteria AA fino a un anno.

Ciò premesso, per il momento ASUS non ha diffuso né la data di uscita né il prezzo di lancio. Mancano inoltre alcune informazioni utili sull’intensità della fragranza (ad alcuni utenti potrebbe dare fastidio un profumo troppo forte). Dalle foto che ASUS ha mostrato della parte inferiore del dispositivo, non sembra esservi possibilità di regolare l’intensità della profumazione.

Infine, non è da escludersi che i clienti europei non riusciranno mai a mettere le mani sul prodotto. ASUS ha infatti in portafoglio anche un laptop profumato, che ha tuttavia riservato ai soli clienti cinesi. Ad ogni modo, è naturalmente possibile acquistare buona parte di tutti gli altri mouse disponibili nella gamma ASUS, compreso ASUS WT425, il mouse scelto da Amazon.