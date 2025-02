Nelle scorse ore MediaWorld e Unieuro sono tornati a offrire nuovi prodotti in sconto, promossi con campagne promozionali in scadenza il 28 febbraio. “Tutto vero tasso zero” e “Super Outlet” sono i nuovi volantini di MediaWorld, mentre “A Carnevale tutto il meglio vale” è il nome della promozione di Unieuro, promozioni di cui vi diciamo tutto nei paragrafi che seguono riportandovi una serie di prodotti in sconto che vale la pena tenere in considerazione.

MediaWorld Tutto vero tasso zero e Super Outlet: gli sconti tech migliori

Come anticipato, sia “Tutto vero tasso zero” che “Super Outlet” sono dei volantini di MediaWorld in vigore fino al 28 febbraio, ricchi di prodotti tech in sconto e, nel primo caso, con anche la possibilità di approfittare dei finanziamenti a tasso zero (TAN fisso 0% e TAG 0%) su una spesa minima di 199 euro. Da sottolineare anche il fatto che è possibile dilazionare il pagamento in 20 rate a partire dal prossimo maggio 2025. Qui sotto, trovate una selezione con i prodotti a nostro avviso più interessanti.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook, periferiche PC e altre offerte

Smart TV e altoparlanti in offerta

Gli altri prodotti in offerta presenti nei volantini di MediaWorld Tutto vero tasso zero e Super Outlet, li trovate nei link che seguono, prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno acquistabili in sconto fino al 28 febbraio compreso.

A Carnevale tutto il meglio vale da Unieuro

C’è tempo fino al 28 febbraio anche per approfittare degli sconti di Unieuro per il volantino “A Carnevale tutto il meglio vale”, promozione ricca di offerte di cui trovate qui sotto una selezione.

Smartphone e smartwatch in sconto

Notebook in sconto

Smart TV e prodotti audio scontati

Le altre offerte incluse nella campagna promozionale di Unieuro A Carnevale tutto il meglio vale le trovate nel link che segue, volantino che vi ricordiamo essere in vigore fino al 28 febbraio compreso.

