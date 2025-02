Oggi è un buon giorno per tutti coloro che stanno valutando l’acquisto di un nuovo Chromebook, tra le alternative disponibili nel Bel Paese infatti (decisamente inferiori rispetto all’ambito internazionale purtroppo) si aggiunge l’ultimo dispositivo del colosso coreano: Samsung Galaxy Chromebook Plus è disponibile per l’acquisto in Italia, con un coupon lancio molto interessante.

200 euro di sconto per l’acquisto di Samsung Galaxy Chromebook Plus

Samsung Galaxy Chromebook Plus è l’ultimo modello del colosso coreano che da qualche tempo ormai sembrava aver abbandonato il settore di riferimento, il dispositivo è disponibile a partire dal mese corrente anche in Italia, con un prezzo di listino di 699 euro è il Chromebook più leggero e portatile in circolazione.

Il Chromebook vanta infatti un peso di soli 1,17 Kg e uno spessore di 11,8 mm, il peso e lo spessore ridotti tuttavia non vanno ad intaccare la dotazione tecnica del laptop che, seppur rapportata al settore ChromeOS, vanta specifiche interessanti: il dispositivo arriva sul mercato italiano con 8 GB di RAM, un processore Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), 256 GB di spazio di archiviazione, uno schermo OLED da 15,6″ e fino a 13 ore di durata della batteria.

Caratteristica distintiva di Galaxy Chromebook Plus, nonché al momento sua esclusiva, è il nuovo tasto Quick Insert: si tratta di un pulsante dedicato della tastiera grazie al quale l’utente può accedere a tutta una serie di funzionalità, come l’accesso rapido alla funzione Aiutami a scrivere, ad una serie di Emoji e GIF da aggiungere facilmente, un elenco dei siti web aperti di recente, per aggiungere link senza dover cercare, copiare e incollare tra le finestre, uno strumento di ricerca integrata di Google Drive in modo da poter allegare file, foto, video senza interrompere il flusso di lavoro, o ancora strumenti tattici per eseguire calcoli semplici, aggiungere una data specifica e convertire unità di misura.

Samsung ha deciso di rendere assai più interessante l’acquisto del suo ultimo Chromebook Plus con un coupon sconto di ben 200 euro, che porta il prezzo finale del dispositivo a 499 euro, niente male vero? Se siete interessati all’acquisto potete fare riferimento ai link qui sotto, così da procedere all’acquisto tramite Samsung Shop, Unieuro o Mediaworld.

Acquista Samsung Galaxy Chromebook Plus sul Samsung Shop (sconto valido fino al 18 febbraio)

Acquista Samsung Galaxy Chromebook Plus sul sito Unieuro (sconto valido fino al 2 marzo)

Acquista Samsung Galaxy Chromebook Plus sul sito Mediaworld