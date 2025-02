Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con la presentazione di QRing 3, e nel frattempo la compagnia ha tolto il velo anche su QRing 3 Pro, nuovo modello di smart ring che introduce diverse novità e funzionalità inedite rispetto alla versione standard: scopriamole insieme nel dettaglio.

QRing 3 Pro: notifiche LED, controllo touch e non solo

La versione Pro di QRing 3 porta con sé numerose novità rispetto al modello standard, tra cui la possibilità di ricevere notifiche LED, che evitano dunque la necessità di consultare ripetutamente il proprio smartphone. A questo si aggiunge poi un sistema di controllo touch, che consente di migliorare significativamente l’esperienza d’uso quotidiana, permettendo così di interagire in maniera più intuitiva rispetto a QRing 3.

Arrivano diverse modifiche anche al design dello smart ring, che per l’occasione si presenta in una forma più rotondeggiante e facilmente indossabile rispetto al modello precedente. Uno dei focus più importanti di QRing 3 Pro risiede senz’ombra di dubbio nel monitoraggio dei principali parametri vitali, risultando un buon alleato per gli allenamenti e il controllo della salute: è infatti possibile tenere costantemente sotto controllo la temperatura corporea media, la distanza percorsa, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e tanto altro.

All’interno della confezione è incluso un case per la ricarica dotato di batteria da 200 mAh di capacità, che consente di estendere l’autonomia di QRing 3 Pro fino a un massimo di 30 giorni. QRing 3 Pro presenta una resistenza fino a 5 atmosfere, permettendone così l’uso a contatto con l’acqua.

Il nuovo anello smart è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Gold, Deep Grey e Silvery. QRing 3 Pro è attualmente venduto in diverse taglie ad un prezzo di 99 dollari sul sito ufficiale della compagnia, mantenendo così lo stesso prezzo di lancio del predecessore, al netto delle sue novità. Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il territorio italiano: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti dalla compagnia produttrice, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.