La rete FWA rappresenta un elemento centrale per superare in modo definitivo il digital divide e portare la banda ultra-larga anche in tutte quelle aree dove la fibra ottica non può arrivare, principalmente per motivi economici che impediscono la realizzazione di un’infrastruttura di rete in grado di risultare profittevole per gli operatori del settore.

Il principale operatore sul mercato italiano per quanto riguarda la rete FWA, come confermano gli ultimi dati dell’Osservatorio AGCOM, è EOLO, azienda di riferimento per tantissimi utenti che sfruttano la rete wireless per l’accesso a Internet da casa. EOLO sta potenziando la sua rete con l’obiettivo di effettuare un vero e proprio salto di qualità.

Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda ha individuato un nuovo partner, Mavenir, che diventerà un fornitore chiave per la realizzazione della prima rete 5G standalone mmWave FWA in Europa. La rete in questione sosterrà gli obiettivi di EOLO, garantendo agli utenti la possibilità di poter raggiungere prestazioni ancora superiori con il collegamento wireless per la propria casa.

Un salto di qualità per la FWA

Per garantire un salto di qualità alla rete FWA, EOLO punta su Mavenir, un fornitore di infrastrutture di rete cloud-native. L’obiettivo è sviluppare una rete 5G SA Core da integrare nell’infrastruttura FWA messa a disposizione dei suoi clienti per una connessione in grado di raggiungere il muro del Gigabit di velocità massima, affiancandosi, in termini di prestazioni, alle sempre più diffuse reti FTTH, che prevedono il collegamento delle abitazioni degli utenti finali tramite la fibra ottica.

Stefano Cantarelli, Vicepresidente esecutivo di Mavenir, ha affermato: “Questa è una delle implementazioni 5G FWA più entusiasmanti e innovative al mondo: sta spingendo i confini e utilizzando le migliori tecnologie basate su 3GPP disponibili per fornire connettività rurale contro ogni previsione“. Guido Garrone, CEO di EOLO SpA, ha aggiunto: “Le infrastrutture che stiamo costruendo insieme completeranno la copertura in fibra, svolgendo un ruolo fondamentale nel rafforzamento delle reti e nella guida della futura crescita del Paese“.

La FWA è sempre più importante

Lo sviluppo della rete FWA di EOLO rappresenta una risorsa importante per il settore delle telecomunicazioni in Italia. Oggi e nei prossimi anni, infatti, la possibilità di utilizzare un collegamento FWA sarà fondamentale in tutte quelle aree dove la fibra ottica non è disponibile e, molto probabilmente, non lo sarà in futuro.

Per contrastare il digital divide e portare la connettività per la banda ultra-larga nelle cosiddette “aree bianche” (dove non ci sono infrastrutture e nessun operatore ha mostrato interesse a realizzare una rete cablata) poter contare su di una connessione FWA è sempre più importante.

Questa tecnologia, però, deve crescere e deve seguire lo sviluppo della fibra ottica, in termini di prestazioni, per poter essere considerata una valida alternativa. L’integrazione nell’infrastruttura FWA esistente di nuove soluzioni tecnologiche, come quelle su cui lavora EOLO, rappresenta un passo in avanti essenziale per il prossimo futuro.