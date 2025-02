Carrefour vuole convincervi a fare la spesa online grazie a una nuova promozione esclusiva, che farà sicuramente felici tutti coloro che sono in cerca di risparmio. Dal 3 al 6 febbraio 2025, infatti, la catena francese di supermercati offre uno sconto di 10€ su una spesa minima di 75€. Questa offerta è valida solo per acquisti online e rappresenta una delle tante iniziative pensate per supportare i consumatori in un periodo in cui la spesa quotidiana sta diventando sempre più onerosa.

Come funziona la promozione Carrefour Days

La promozione Carrefour Days è semplice e immediata: basta fare la spesa online per un totale di almeno 75€, e applicare uno specifico codice sconto al momento del pagamento per ottenere uno sconto di 10€. La promozione è valida dalle ore 00:00 del 3 febbraio 2025 alle 23:59 del 6 febbraio 2025, quindi bisogna affrettarsi a fare acquisti prima che scada!

Per maggiori dettagli e per approfittare della promozione, puoi visitare direttamente la pagina ufficiale della promozione.

Un’offerta completa su prodotti di qualità

Carrefour è conosciuto per offrire una vasta gamma di prodotti, dalle grandi marche alle linee private che includono anche prodotti biologici. Durante la promozione Carrefour Days, sarà possibile acquistare di tutto, dalla frutta e verdura di stagione, ai prodotti freschi, fino ai prodotti confezionati e a quelli per la cura della casa. Non mancheranno nemmeno articoli per l’igiene personale, cosmetici, prodotti per bambini e una sezione dedicata agli animali domestici.

I clienti potranno anche approfittare di altre promozioni in corso sui prodotti, che potrebbero essere combinabili con lo sconto di 10€, a condizione che rispettino le politiche specifiche indicate nel sito. Carrefour, infatti, mette a disposizione dei consumatori una piattaforma online ricca di offerte, che si rinnovano continuamente, per rispondere alle diverse esigenze di ogni cliente.

Come usufruire dello sconto di 10€

Per poter usufruire della promozione, bisogna seguire questi semplici passaggi:

Registrarsi sul sito Carrefour: Prima di tutto, bisogna creare un account sul sito Carrefour, se non lo si è già fatto. La registrazione è gratuita e velocissima. Fare la Spesa: Dopo essersi loggati, si può iniziare ad aggiungere al carrello i prodotti desiderati. Per usufruire dello sconto di 10€, il totale della spesa deve essere di almeno 75€, ma naturalmente è possibile spendere anche di più, in base alle proprie necessità. Applicare il Codice Sconto: Durante la procedura di acquisto, nel carrello, troverai uno spazio dedicato all’inserimento del codice sconto. Qui, bisognerà inserire il codice dedicato alla promozione Carrefour Days che ti permetterà di ottenere lo sconto di 10€ sulla spesa totale. Procedere al Pagamento: Una volta applicato il codice, il sistema calcolerà automaticamente lo sconto di 10€, e il totale della tua spesa si ridurrà. Ora non ti resterà che concludere l’acquisto e scegliere il metodo di pagamento preferito.

Esclusioni e dettagli importanti

Ci sono alcune categorie di prodotti che non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa di 75€. Tra questi vi sono prodotti come latte per l’infanzia, carburante, buoni regalo, giornali, riviste, servizi online e offline e bollette. È importante tenere in considerazione questi dettagli quando si pianifica la propria spesa online, per essere sicuri che i prodotti che si desiderano acquistare possano essere inclusi nel calcolo del totale.

Inoltre, sebbene questa promozione non abbia un limite di utilizzo per ogni cliente, è bene ricordare che l’offerta è valida solo dal 3 al 6 febbraio 2025, quindi bisogna effettuare gli acquisti in questo lasso di tempo per poter beneficiare dello sconto.

Cogli al volo l’offerta coupon di Carrefour

Se stai cercando di risparmiare sulla spesa e approfittare delle offerte in corso, i Carrefour Days dal 3 al 6 febbraio 2025 sono l’occasione perfetta. Con uno sconto di 10€ su una spesa minima di 75€, Carrefour ti permette di fare acquisti a prezzi ancora più vantaggiosi.

Per approfittarne non ti resta che fare adesso, o entro il 6 febbraio, la Spesa Online su Carrefour.