Il Black Friday di DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, rilancia e sconta ancor di più (ma solo per oggi) i prezzi del piano Standard, che consente l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma. La promozione, valida fino alla mezzanotte del 24 di novembre, è valida per i prossimi 3 mesi del piano Standard che permette di avere un risparmio di ben 117€, ecco i dettagli.

DAZN è in forte sconto per il Black Friday

Come dicevamo la nuova promozione lanciata da DAZN è attiva fino alla mezzanotte di oggi, 24 novembre. Il meccanismo è semplice: per i nuovi clienti che scelgono il piano Standard è previsto uno costo di soli 5,99€ al mese invece di 44,99€, per i primi 3 mesi, con un risparmio complessivo di ben 117 euro.

Ovviamente è possibile interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento al termine del periodo promozionale, evitando dunque l’addebito di 44,99 euro a partire dal quarto mese. Sarà però necessario farlo almeno 30 giorni prima.

L’attivazione può avvenire premendo sul link seguente. Chi ha già un abbonamento (in scadenza nelle prossime settimane) può sfruttare l’offerta creando un nuovo account e completando l’attivazione della promo desiderata.

Nel caso in cui vogliate evitare il rinnovo dopo il terzo mese a 44,99€, vi basta disattivarlo. La disattivazione può avvenire direttamente dal sito DAZN (Il mio account > Abbonamento a DAZN > Gestisci abbonamento).

