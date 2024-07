È finalmente tempo di Prime Day, l’attesissimo evento di Amazon riservato ai clienti Prime con migliaia di offerte per tutte le categorie di dispositivi. Per l’occasione, Amazon propone oggi i notebook MSI Modern 15 e MSI Modern 14 in offerta ad un prezzo a dir poco sensazionale.

MSI Modern 15 in offerta su Amazon

Partiamo innanzitutto dal vero cuore pulsante di questo notebook, rappresentato dal suo processore Intel Core i5-1235U di 12° generazione, che assieme al contributo della scheda grafica Intel Iris Xe è in grado di offrire delle prestazioni sbalorditive, soprattutto per quanto riguarda le attività condotte in multitasking.

In questo caso abbiamo a disposizione un ampio display Full HD da 15,6 pollici di diagonale, che restituisce un’ottima visione per qualsiasi contenuto multimediale e i progetti lavorativi personali. Il notebook monta all’interno un SSD da 512 GB, che rappresenta l’ideale per archiviare foto, video e file di qualsiasi tipo, con una notevole velocità in scrittura e in lettura.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, con la presenza dell’audio ad alta risoluzione, grazie al campionato fino a 24 bit / 192 kHz. Si tratta di un notebook fortemente votato alla portabilità e al trasporto, con il suo peso di soli 1,7 kg, che consente di essere inserito all’interno di uno zaino da viaggio o una valigia.

Per l’occasione del Prime Day, il notebook raggiunge finalmente il minimo storico, arrivando così all’eccezionale prezzo di soli 419 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso visto di recente, pari a 599 euro. Il notebook è ovviamente venduto e spedito da Amazon, per cui grazie alla sottoscrizione al servizio Prime sarà possibile beneficiare della spedizione gratuita a casa.

PRIME DAY ⭐️ Acquista MSI Modern 15 in offerta a 419€ per il Prime Day

MSI Modern 14: il fratello minore ad un prezzo imperdibile

Per coloro che preferiscono risparmiare è poi presente il “fratello minore” del modello sopracitato, ovvero MSI Modern 14. In questo caso troviamo un display con display da 14 pollici di diagonale, leggermente più compatto rispetto alla serie maggiore, con la stessa frequenza da 60 Hz. Troviamo poi un processore Intel i3-1215U, che assieme ad una RAM DDR4 da 8 GB è in grado di assicurare delle buone prestazioni per la produttività in mobilità, risultando un compagno perfetto soprattutto per gli studenti universitari. Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il notebook si presenta nella sua colorazione Classic Black, elegante e perfetta per tutti i gusti. In questo caso il peso è ulteriormente ridotto, arrivando ad appena 1,4 kg.

Con l’offerta del Prime Day di oggi, MSI Modern 14 rappresenta a tutti gli effetti uno tra i migliori notebook economici in circolazione, risultando disponibile alla vendita su Amazon a soli 379 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso visto di recente.