Con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale da parte di Xiaomi, attesa per il prossimo 25 febbraio, Unieuro e MediaWorld hanno svelato in Italia i nuovi indossabili del produttore cinese, ovvero la Xiaomi Smart Band 8 Pro e lo Xiaomi Watch S3.

Sia la smartband che lo smartwatch sono prodotti già annunciati da Xiaomi sul mercato di casa ma attesi a giorni anche sul mercato “globale”, Italia inclusa. Non vi erano sono dunque grandi segreti, al netto del prezzo di listino, anticipato proprio dalle due catene dell’elettronica di consumo.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

La Xiaomi Smart Band 8 Pro è una smartband già annunciata da Xiaomi lo scorso 14 agosto, in piena estate, sul mercato di casa. La principale novità rispetto al modello precedente è lo schermo (sempre rettangolare), più grande, più definito e più luminoso (ottimo per le attività in esterna). All’interno della cassa in alluminio, troviamo una batteria da 289 mAh che dovrebbe assicurare un’autonomia pari a 14 giorni (senza always-on display, altrimenti l’autonomia sarà di circa 6 giorni).

Dal punto di vista della sensoristica dedicata alla salute, questa smartband può contare sulla presenza di un sensore per il battito cardiaco e di un pulsossimetro: grazie ai due sensori, è in grado di monitorare la salute dell’utente. Grazie anche alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione, la Xiaomi Smart Band 8 Pro è in grado di monitorare in maniera accurata l’attività fisica all’esterno (sono oltre 150 gli sport tracciabili).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche della Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Dimensioni: 48 x 33,35 x 9,9 mm

x x Peso: 22,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: TPU (cinturino), vetro Gorilla Glass Victus (parte frontale), alluminio (cassa)

(cinturino), (parte frontale), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,74″ con risoluzione 336 x 480 pixel e luminosità di picco a 600 nit

da con risoluzione x e luminosità di picco a Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , pulsossimetro , luce ambientale

, , , , Connettività: Bluetooth 5.3 , GNSS Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive Si configura attraverso l’app Mi Fitness

, Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute e di oltre 150 sport

, Batteria: 289 mAh (tempo di ricarica di circa 80 minuti), autonomia da 14 giorni

Previous Next Fullscreen

Xiaomi Watch S3

Passiamo ora allo Xiaomi Watch S3, un elegante smartwatch che Xiaomi ha presentato sul mercato di casa lo scorso 26 ottobre. Lo smartwatch mette a disposizione dell’utente un ampio display AMOLED circolare da 1,43 pollici, ben definito e luminoso, circondato da una cassa in lega di alluminio (47 mm di diametro e 12 mm di spessore).

Sono presenti a bordo un buon numero di sensori (come cardiofrequenzimetro e pulsossimetro) che consentono al dispositivo di monitorare in maniera “approfondita” la salute e l’attività sportiva (anche in questo caso, sono oltre 150 gli sport tracciabili) dell’utente.

La batteria integrata è da 486 mAh e, secondo quanto dichiarato da Xiaomi, promette fino a 15 giorni di autonomia con utilizzo tipico; si scende a 5 giorni di autonomia sfruttando l’always-on display. La ricarica avviene tramite una basetta (attacco a due pin).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche dello Xiaomi Watch S3.

Dimensioni: 47 x 47 x 12 mm

x x Peso: 44 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: eco-pelle (cinturino), vetro (quadrante), lega di alluminio (cassa)

(cinturino), (quadrante), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel

da con risoluzione x Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , ossigeno nel sangue , luce ambientale , sensore geomagnetico , sensore atmosferico , sensore di hall

, , , , , , , Connettività: Bluetooth 5.2 , GNSS dual-band Supporta le chiamate via Bluetooth

, Sistema operativo: HyperOS Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive

Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute e di oltre 150 sport

, Batteria: 486 mAh, autonomia da 15 giorni, ricarica tramite basetta (attacco a due pin)

Previous Next Fullscreen

Svelati i prezzi italiani di Xiaomi Smart Band 8 Pro e Watch S3

Come anticipato in apertura, la vera notizia è che le catene Unieuro e MediaWorld hanno giocato d’anticipo, inserendo a listino i due wearable di casa Xiaomi con qualche giorno d’anticipo rispetto al debutto sul mercato italiano:

La Xiaomi Smart Band 8 Pro viene proposta, nelle due colorazioni Grigio chiaro e Nero, al prezzo consigliato di 79,99 euro da Unieuro.

viene proposta, nelle due colorazioni Grigio chiaro e Nero, al prezzo consigliato di da Unieuro. Lo Xiaomi Watch S3 viene proposto, nelle due colorazioni Black e Silver, al prezzo consigliato di 149,99 euro da MediaWorld.

Acquista Xiaomi Smart Band 8 Pro (Grigio chiaro) su Unieuro

Acquista Xiaomi Smart Band 8 Pro (Nero) su Unieuro

Acquista Xiaomi Watch S3 (Black) su MediaWorld

Acquista Xiaomi Watch S3 (Silver) su MediaWorld

Mentre lo smartwatch Xiaomi Watch S3 risulta già acquistabile da MediaWorld (alle pagine linkate qui sopra), la smartband Xiaomi Smart Band 8 Pro risulta attualmente “non disponibile” da Unieuro (alle pagine linkate qui sopra) e immaginiamo che il motivo sia da ricercarsi proprio nell’imminenza dell’annuncio ufficiale, atteso anche da noi per ricercare la conferma ufficiale su questi prezzi considerabili “ufficiosi” (seppur abbastanza attendibili).

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | la classifica di questo mese e Recensione Xiaomi Smart Band 8: la nuova regina per rapporto qualità prezzo