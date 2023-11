L’indiscrezione emersa alcuni giorni fa è confermata, anche per il mercato italiano. Sony PlayStation 5 nella versione con disco ottico scende di prezzo e si propone con oltre 100 euro di sconto rispetto al listino. Non solo, ad essere scontate sono anche le versioni custom o limited edition come ad esempio la versione Spiderman che propone la console a tema di colore rosso con alcuni disegni iconici.

È il giorno giusto per acquistare Sony PlayStation 5

Il percorso di PS5 è stato particolarmente travagliato, visti i problemi con le scorte che sono durati decisamente più a lungo di quanto preventivato. Riuscire ad accaparrarsi la console di nuova generazione di Sony è stato arduo per un paio d’anni, tra disponibilità particolarmente risicate e prezzi gonfiati come diretta conseguenza. In più, a causa dei costi per la produzione delle console, il produttore nipponico ha aumentato la scorsa estate il prezzo di listino di 50 euro, passando dai 499 euro del lancio a 549 euro per la versione Standard e da 449 a 499€ euro per la versione Digital.

Ora che la situazione è tornata alla normalità da qualche mese, con scorte disponibili senza problemi, fortunatamente iniziano a intravedersi i primi sconti davvero interessanti. Quella che vi stiamo per mostrare è probabilmente l’offerta migliore vista finora, e lo rimarrà fino al 27 dicembre ovvero fino alla fine del Black Friday.

Veniamo ai prezzi e relative varianti in offerta:

In offerta anche alcuni accessori Sony:

Insomma, è il giorno giusto per farsi un bel kit da Gaming targato Sony in vista delle prossime festività natalizie. Per non perdervi le migliori offerte vi ricordiamo di seguirci sul canale Telegram PrezziTech o in alternativa sul canale WhatsApp omonimo.