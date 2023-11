Creality è uno dei brand più affermati nel campo della stampa 3D e grazie a un reparto di ricerca e sviluppo avanzato ha realizzato numerosi modelli FDM e a resina, rappresentando un punto di riferimento nel mercato. Se la stampante 3D è destinata a rendere reali i modelli disegnati al computer, uno scanner 3D rende più semplice la riproduzione di modelli realizzati a mano, permettendo la replica in maniera molto facile e veloce.

Creality Cr-Scan Ferret Pro è la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare tempo nella modellazione al computer, lasciando maggiore spazio alla creatività in numerosi ambiti, dal fai da te alla biologia.

Uno scanner accurato ed economico

Non è necessario avere una mano stabile per effettuare scansioni precise e accurate, grazie alla tecnologia di stabilizzazione che permette di migliorare la percentuale di successo. Anche le superfici nere, che di solito sono più complesse da scansionare, vendono riconosciute senza che sia necessario spruzzare spray particolari.

A differenza della maggior parte degli scanner 3D, il nuovo dispositivo Creality è in grado di operare anche sotto la luce diretta del sole, senza per questo andare in difficoltà. La fotocamera a colori da 2 megapixel riesce a catturare modelli 3D con ogni sfumatura di colore, creando così modelli accurati e molto dettagliati. Un algoritmo di mappatura dei volti permette inoltre di ricostruire i dettagli del viso in maniera precisa, così da avere dei modelli vividi.

Creality CR-Scan Ferret Pro offre una modalità ad alta qualità, con una precisione di 0,1 millimetri per catturare una maggiore quantità di dettagli, ma per gli oggetti di grandi dimensioni può contare sulla modalità rapida che in una sola passata è in grado di scansionare oggetti grandi fino a 560 x 820 millimetri.

La velocità di trasmissione dei dati è particolarmente elevata, visto che può contare sulla connessione WiFi 6, tre volte più veloce dello standard precedente, in linea quindi con i requisiti per una scansione ad alta precisione senza perdita di qualità. Non è necessario avere particolari competenze in merito alla scansione, basta un click e anche gli utenti alle prime armi potranno ottenere un modello accurato dell’oggetto reale.

Il peso ridotto, appena 105 grammi, rende semplice il trasporto, così da essere sempre pronti a scansionare gli oggetti che incontrate nella vita reale, durante un viaggio o per creare dei souvenir unici al mondo. Con lo scanner Creality potete creare modelli 3D di qualsiasi oggetto, risparmiando l’enorme mole di lavoro necessaria utilizzando un software di modellazione solida.

A partire dal 10 novembre, e fino al 30 novembre, potete portarvi a casa Creality CR-Scan Ferret Pro a 375,20 euro invece di 469 euro, con uno sconto del 20%. Il prezzo include le spese di spedizione dai magazzini europei, senza quindi alcun sovrapprezzo dovuto a dazi doganali e altri balzelli.

