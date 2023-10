Solitamente il Gruppo LEGO lancia un nuovo edificio modulare all’anno, e lo fa nel mese di gennaio per aprire nel migliore dei modi l’anno. Con una mossa a sorpresa però il colosso danese ha annunciato il nuovo edificio della linea Icons, il secondo del 2023, che sarà in vendita prima di Natale.

Un cambio di rotta intelligente per il brand, che con ogni probabilità punta a migliorare le performance di vendita di uno dei prodotti più attesi dagli appassionati, in particolare da quelli che puntano ad avere una città LEGO in casa. E lo fa con un nuovo modello davvero maestoso, il più grande di sempre per quanto riguarda questa linea di prodotti, che farà indubbiamente la gioia di grandi e piccini e costringerà agli straordinari anche Babbo Natale.

LEGO Icons Museo di storia naturale

Per la prima volta arriva un museo ad arricchire la linea di edifici modulari e come sempre LEGO lo fa con stile. Architettura innovativa, tecniche di costruzione sempre più ardite che permettono a ognuno di creare numerose storie diverse tra loro. Il modello a due piani include un doppio atrio, un piano intermedio e un tetto, tutti elementi rimovibili per lasciare ampio spazio anche al gioco, con numerosi dettagli che rendono la riproduzione ancora più bella da vedere.

I visitatori di LEGO Icons Museo di Storia Naturale vengono accolti dal gigantesco scheletro di un brachiosauro, talmente grande che il suo collo si estende fino al secondo piano, attraverso un’apertura nel soffitto che aumenta la sensazione di maestosità. Per rendere il tutto ancora più realistico sono presenti altri reperti, tra cui fossili e uova di dinosauro.

La sezione geologica, posizionata nel pianerottolo, include una grande varietà di pietre naturali, con una sezione del nucleo terrestre. Al secondo piano invece è presente una mappa del pianeta con l’orbita di un nuovo razzo, un planetario del sistema solare e un diorama di una base spaziale del futuro. Sul tetto infine è presente l’ufficio personale del curatore, che include tutto il necessario per raccontare le proprie esperienze di viaggio e le sue memorie.

Previous Next Fullscreen

Il nuovo set è il più grande mai realizzato, per dimensioni e numero di mattoncini, della linea modulare. Occupa una base e mezza con dimensioni di 38 x 25 x 31 centimetri (L x P x H) e impiega ben 4.014 mattoncini colorati. Il set LEGO Icons Museo di Storia Naturale sarà in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal primo dicembre 2023 al prezzo di 299,99 euro, mentre dal primo marzo 2024 potrà essere acquistato anche presso Toy Center.

È facile immaginare che il nuovo set sarà il regalo più richiesto di questo Natale, sia dai piccoli fan che dagli adulti che non vedono l’ora di averlo tra le mani. Nell’immagine di copertina è possibile scorgere anche quello che potrebbe essere il GWP (Gift Witch Purchase) che accompagnerà il nuovo set.