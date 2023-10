A distanza di diverse settimane da quando Nintendo ha reso noto che Charles Martinet non darà più la voce a Super Mario, il colosso dei videogame ha confermato l’identità dell’attore che interpreterà il suo personaggio più famoso nel prossimo futuro.

L’onore di dare la voce a Mario e Luigi nei videogame di questo popolare franchise spetterà a Kevin Afghani, noto fino ad oggi come la voce di Arnold in Genshin Impact.

Ecco chi sarà la nuova voce di Super Mario

Grandissima soddisfazione è stata espressa da Afghani, che su X ha voluto ringraziare Nintendo per la fiducia che gli ha accordato:

Incredibilmente orgoglioso di aver doppiato Mario e Luigi in Super Mario Bros Wonder. Grazie a Nintendo per avermi invitato nel Regno dei Fiori!

Il team di Nintendo ha anche confermato che Afghani darà la voce ai personaggi e avrà l’onore di essere il primo attore a interpretare Mario Elefante.

In effetti, i fan più attenti di questo popolare personaggio hanno notato qualcosa di diverso nella voce di Mario quando in Rete in estate è stato pubblicato il primo trailer di Super Mario Bros Wonder, in arrivo il 20 ottobre.

Una differenza è stata notata anche nel clip di “WarioWare: Move It” e al momento non è ancora chiaro chi interpreterà il principale rivale di Mario in quel gioco.

Charles Martinet, che ha 67 anni, è l’uomo che ha reso celebri alcune esclamazioni di Super Mario per oltre due decenni, interpretando molti altri personaggi di questo brand, tra cui Luigi, Wario, Waluigi, Baby Luigi e Baby Mario.

Non è stato reso noto se sia stata una decisione di Martinet o di Nintendo ma, ad ogni modo, probabilmente era giunto il momento di cambiare.

Charles Martinet continuerà a lavorare con Nintendo come “Mario Ambassador” e ciò significa che continuerà a “viaggiare per il mondo condividendo la gioia di Mario”.