GearBerry, store online specializzato tra l’altro nella vendita di e-bike con spedizione dai magazzini in Europa, ha lanciato una nuova promozione, valida fino al 22 ottobre, che vi permette di risparmiare fino a 400 euro sull’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita. In particolare sono in promozione alcuni modelli Fafrees ed ENGWE, due brand molto conosciuti da chi segue questo mercato.

Da segnalare inoltre che acquistando uno dei modelli Fafrees in promozione riceverete una borsa da fissare alla bici e una catena per legarla, mentre acquistando uno modello ENGWE potrete vincere una borsa per il portapacchi posteriore. A fine articolo trovate il link per visualizzare tutti i modelli in promozione, qui sotto invece trovare i modelli più interessanti in diverse fasce di prezzo, così da scegliere in base al budget a vostra disposizione. Ricordiamo che per tutti i modelli è prevista la spedizione senza costi aggiuntivi dai magazzini europei, senza quindi dazi doganali o altre tasse.

Fafrees F20 Light

Se quello che vi serve è una bici non troppo pesante, pieghevole e con una buona autonomia, Fafrees F20 Light è il modello che fa per voi. È dotata di un motore da 250 watt, perfettamente in linea con la normativa italiana, in grado di assistere la pedalata fino ai 25 Km/h, ideale quindi per muoversi nel traffico cittadino e superare anche qualche breve salita che si presenta anche negli ambienti urbani.

La batteria da 36V/14.5 Ah garantisce fino a 65 chilometri di autonomia, dato che ovviamente varia in funzione della velocità e del percorso seguito. Il pacco batterie è posizionato sotto la sella e può essere facilmente rimosso per essere ricaricato in casa o in ufficio. Il cambio Shimano a 7 velocità vi permette di trovare sempre il giusto rapporto in funzione al percorso, per avere la corretta agilità di pedalata in ogni situazione.

Fafrees F20 Light è dotata di freni a disco meccanici, schermo LCD impermeabile, luce frontale e posteriore e può essere piegata per trovare agevolmente spazio nel bagagliaio dell’auto. In occasione delle offerte d’autunno di GearBerry può essere vostra a soli 799 euro.

ENGWE P26

State cercando una bici che possa darvi soddisfazione anche nel fuoristrada, ENGWE P26 è il modello che fa per voi. È una city bike con geometrie che si ispirano a quelle di una classica mountain bike, con motore da 500 watt (750 watt di picco), sospensione frontale per assorbire le asperità del terreno, doppio freno a disco meccanico e telaio in lega di alluminio, per contenere il peso entro livelli accettabili (24 Kg con la batteria montata).

È presente una luce frontale per muoversi in sicurezza anche quando cala il sole e non manca una luce posteriore, sotto alla sella, per la sicurezza in ogni momento. La batteria ha una capacità di 48V/13A e garantisce un’autonomia che può raggiungere gli 80 chilometri, ideale quindi anche per qualche uscita domenicale più impegnativa, o per limitare le ricariche se gli spostamenti in città sono molto brevi.

Il cambio Shimano a 7 velocità e uno schermo LCD resistente all’acqua completano la dotazione di serie. Il prezzo su GearBerry è di 999 euro utilizzando il codice sconto GBBike50, e incluse le spese di trasporto dall’Europa.

ENGWE Engine M20

Cercate qualcosa che sia in grado di far girare la testa ai passanti e che non passi assolutamente inosservato? ENGWE Engine M20 è quello che fa per voi. A prima vista potrebbe sembrare una moto (è chiaramente ispirata alla Super73) ma in realtà è una bici a pedalata assistita, disponibile con singola o doppia batteria.

La conformazione e il peso (il modello a doppia batteria sfiora i 46 Kg) la rendono difficile da usare in modalità muscolare, ma se prendete il modello con due batterie l’autonomia può raggiungere i 75 chilometri, un ottimo compromesso. È dotata di doppio faro anteriore, per garantire una perfetta visibilità in ogni condizione, doppio freno a disco, sospensione anteriore e posteriore per il massimo comfort anche sulle strade più accidentate, pneumatici fat da 20 x 4 pollici e un cambio Shimano a 7 rapporti. Il motore ha una potenza di 750 watt, ideale per portare senza problemi fino a 120 Kg di carico.

Potete acquistare ENGWE Engine M20 a partire da 1.149 euro (versione a singola batteria) utilizzando il codice GBBike50 e sfruttando i 50 euro di sconto flash della promozione.

Per tutti gli altri modelli in promozione vi rimandiamo alla pagina dedicata alla Autumn Super Sale di GearBerry con sconti che, fino al 22 ottobre, raggiungono i 400 euro.

Autumn Super Sale su GearBerry

Informazione Pubblicitaria