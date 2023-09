Buone notizie per i clienti Eolo e per coloro che vogliono diventarlo: l’azienda annuncia quest’oggi un miglioramento tecnologico della sua rete FWA, che porta la larghezza di banda fino a 300 Mbps (finora si arrivava fino a 200 Mbps) per l’offerta più completa.

Eolo aumenta la velocità della rete FWA, che ora arriva fino a 300 Mbps

Come probabilmente saprete, Eolo sfrutta la tecnologia di fibra misto radio (FWA, o Fixed Wireless Access), un sistema ibrido che sfrutta le frequenze radio e la rete cablata in fibra ottica. Fino a questo momento l’offerta più prestante della compagnia si spingeva fino a un massimo di 200 Mbps di velocità massima in download, ma con il potenziamento appena annunciato questo limite sale del 50%, arrivando a 300 Mbps (l’upload arriva fino a 50 Mbps).

Il risultato è stato possibile grazie agli sforzi in ricerca e sviluppo di Eolo per quanto concerne gli apparati che operano su frequenze a onde millimetriche, che riguardano frequenze che garantiscono una portata minore ma che al contempo consentono di spingersi a velocità superiori. La rete non accoglie solo un miglioramento in tal senso, ma anche una maggiore stabilità nei momenti di maggiore traffico, come ad esempio durante la trasmissione di importanti eventi in streaming (come le partite di calcio, viste in diretta da migliaia di utenti).

Insieme all’annuncio del passaggio a 300 Mbps, Eolo propone ai nuovi clienti la possibilità di attivare gratuitamente e senza impegno un qualsiasi abbonamento per i primi due mesi. Attualmente sono tre le tipologie di abbonamento proposte:

Eolo più: velocità fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload con FWA, chiamate nazionali illimitate e EOLOrouter a 24,90 euro al mese (gratis i primi 2 mesi)

Eolo più Intrattenimento: velocità fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload con FWA, chiamate nazionali illimitate, EOLOrouterEVO e IP statico pubblico a 29,90 euro al mese (gratis i primi 2 mesi)

Eolo più Tutto incluso: velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload con FWA, chiamate nazionali illimitate, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e antivirus incluso a 34,90 euro al mese (gratis i primi 2 mesi)

Eolo Fibra: velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload con FTTH, chiamate nazionali illimitate e EOLOrouterEVO a 29,90 euro al mese (primi due mesi gratis)

Le promozioni sono valide fino al 30 settembre 2023.

