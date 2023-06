L’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende, e Samsung non fa eccezione. La multinazionale coreana ha recentemente annunciato il lancio di un innovativo filtro smart, chiamato Less Microfiber, progettato per ridurre le emissioni di microplastiche durante i cicli di lavaggio delle lavatrici. In questo articolo andiamo ad esaminare le caratteristiche di questo filtro e il suo potenziale impatto sulla lotta contro l’inquinamento da microplastiche.

Il filtro Less Microfiber è progettato per ridurre l’inquinamento da microplastiche

Le microplastiche sono particelle di plastica di dimensioni inferiori a 5 millimetri che possono essere rilasciate nell’ambiente durante il lavaggio dei tessuti sintetici, come il poliestere. Queste particelle possono finire negli oceani, causando danni alla fauna marina e alla catena alimentare. Di conseguenza, la riduzione delle emissioni di microplastiche è diventata una priorità per molte nazioni, che stanno adottando normative più severe per affrontare questo problema.

Il filtro Less Microfiber di Samsung è stato progettato per affrontare questa ambiziosa sfida ambientale. Il dispositivo esterno si collega al tubo di scarico delle lavatrici e filtra l’acqua di scarico, impedendo che fino al 98% delle microplastiche rilasciate durante il lavaggio finisca negli oceani. Secondo quanto comunicato dall’azienda, utilizzando il filtro quattro volte a settimana è possibile recuperare ogni anno la plastica equivalente a otto bottiglie di plastica da 500 ml.

Una delle caratteristiche più interessanti del filtro Less Microfiber è la sua compatibilità con i modelli standard di lavatrici in commercio; questo significa che un gran numero di clienti potrà utilizzare il filtro per ridurre le emissioni di microplastiche, indipendentemente dalla marca o dal modello della loro lavatrice.

Il filtro è dotato di una struttura interna che cattura le fibre plastiche nell’acqua fino a 65/70 micrometri di dimensione; queste fibre vengono poi compattate ai bordi e compresse dalla forza dell’acqua. Il filtro richiede solo una pulizia mensile, ma grazie alla sua funzione smart è in grado di avvisare l’utente quando è pieno al 100% e necessita di essere pulito.

Il filtro Less Microfiber di Samsung rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’inquinamento da microplastiche. La sua compatibilità con le lavatrici standard e la sua efficacia nel ridurre le emissioni di microplastiche lo rendono un’opzione interessante per i consumatori che desiderano contribuire alla protezione dell’ambiente.

Man mano che sempre più aziende si impegnano per la sostenibilità e l’innovazione ecologica, è probabile che vedremo ulteriori progressi in questo settore, con nuovi prodotti e soluzioni innovative che aiutano a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività quotidiane.

Disponibilità del filtro Less Microfiber di Samsung

Attualmente il filtro Less Microfiber è disponibile in Corea e nel Regno Unito, ma Samsung prevede di lanciarlo in altri paesi, Italia inclusa, nel terzo trimestre di quest’anno.

