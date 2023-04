Quando è stato annunciato il progetto smart home basato sullo standard Matter, i vari produttori di dispositivi intelligenti per la casa hanno rapidamente dimostrato tutto il loro interesse per una soluzione che, quantomeno sulla carta, ha tutte le potenzialità per rivoluzionare il settore.

Ricordiamo che Matter è uno standard che nasce per semplificare il collegamento tra sistemi e dispositivi del mondo smart home, proponendosi come un layer di comunicazione in grado di unificare l’intero settore della domotica, il tutto con l’obiettivo di rendere i prodotti e i servizi per la casa intelligente facili da usare e sicuri.

Belkin fa marcia indietro su Matter

Tra le tante aziende che si sono dette da subito entusiaste per il lancio di Matter vi è anche Belkin, che ha sviluppato una propria linea di prodotti, chiamata Wemo, appositamente per il nuovo standard di connessione. Solo che questa serie di prodotti è già stata ritirata dal mercato.

Stando a quanto è stato dichiarato da Jen Wei, Vice Presidente delle comunicazioni globali e dello sviluppo aziendale di Belkin, il ritiro dal mercato di questa serie di prodotti non ha nulla a che fare con la mancanza di fiducia nello standard.

Al contrario, Wei ci ha tenuto a ribadire che “Matter avrà un impatto significativamente positivo sul settore smart home”.

Pare, tuttavia, che Belkin voglia andare in una direzione diversa e forse prendersi del tempo per una riflessione aggiuntiva.

Tra gli aspetti che suscitano preoccupazioni in Belkin, così come in altre aziende, vi è la standardizzazione che genera Matter: se tutti i prodotti che supportano lo standard possono essere usati senza particolari problemi, la maggior parte degli utenti potrebbe limitarsi a scegliere di volta in volta quello più economico e ciò renderebbe molto più difficile per ciascun brand fidelizzare l’utenza.

Questo problema è comune a tutte le aziende che decideranno di aderire a Matter e potrebbe rappresentare una sorta di freno alla diffusione di questo standard. Staremo a vedere.