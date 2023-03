MSI è sempre di più un brand di riferimento del settore dei notebook e, in particolare, per chi è alla ricerca di un notebook da gaming o con un’elevata potenza di calcolo. Le nuove Offerte di Primavera di Amazon arrivano nel momento giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook da acquistare. Fino alle 23:59 del 29 marzo, infatti, sarà possibile acquistare diversi notebook MSI a prezzo scontato su Amazon, con diverse offerte decisamente interessanti.

Ci sono diversi modelli molto interessanti, sia per chi è alla ricerca di un vero e proprio ultrabook pensato per la portabilità che per chi punta alla gamma di notebook da gaming di casa MSI. Vediamo, quindi, quali sono le migliori proposte disponibili per acquistare un notebook MSI con le Offerte di Primavera di Amazon:

Indice: I migliori notebook MSI in offerta su Amazon MSI Modern 14 con Ryzen 5 5500U: un vero best buy a meno di 500 euro MSI Prestige 15: appena 1,69 chilogrammi e tanta potenza di calcolo MSI Katana GF66: il notebook da gaming da comprare oggi per rapporto qualità/prezzo MSI Vector GP76: prestazioni al top con la RTX 3080 Ti e 800 euro di sconto MSI Raider GE67HX: CPU e GPU ottime e un display OLED di altissima qualità Bonus: i notebook MSI con RTX 40 sono su Amazon



I migliori notebook MSI in offerta su Amazon

Di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte Amazon dedicate ai notebook MSI. Si tratta di cinque opzioni (più alcune alternative) che mirano a soddisfare pienamente tutte le esigenze degli utenti. Chi è alla ricerca di un ultra-portatile potrà sfruttare le proposte MSI Modern o MSI Prestige mentre chi ha bisogno di un notebook da gaming avrà l’imbarazzo della scelta, con la possibilità di puntare su varie opzioni per un acquisto a prezzo vantaggioso.

Ecco, quindi, le migliori proposte:

MSI Modern 14 con Ryzen 5 5500U: un vero best buy a meno di 500 euro

Partiamo dalla base della gamma MSI. Per chi vuole spendere poco e punta ad acquistare un notebook davvero ultra-portatile e con buone prestazioni, in questo momento, c’è l’offerta dedicata a MSI Modern 14, disponibile al prezzo di 499 euro con ben 300 euro di sconto rispetto al listino di 799 euro. La configurazione in offerta include il processore AMD Ryzen 5 5500U: una CPU con architettura Zen 2 dotata di 6 Core e 12 Thread oltre che della GPU integrata Radeon. In questa fascia di prezzo, il Ryzen 5 5500U è il processore di riferimento su cui puntare e rende il notebook di MSI decisamente interessante.

A completare le specifiche tecniche di MSI Modern 14 troviamo 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre che un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare anche una tastiera retroilluminata, il supporto al Wi-Fi 6 e la presenza di Windows 11 Home già pre-installato che vanno a completare la dotazione tecnica. La scocca è in alluminio con colorazione Carbon Grey ed il notebook presenta un peso di appena 1,3 chilogrammi, abbinando potenza e leggerezza nell’uso di tutti i giorni.

Il prezzo, come detto, è di 499 euro.

In alternativa c’è anche MSI Modern 14 con Intel Core i3-1215U al prezzo di 479 euro invece di 679 euro.

MSI Prestige 15: appena 1,69 chilogrammi e tanta potenza di calcolo

Oltre alla gamma Modern, per chi è alla ricerca di un notebook ultra-portatile con ottime prestazioni c’è la possibilità di sfruttare l’offerta dedicata a MSI Prestige 15, proposto a 999 euro invece di 1.699 euro . Questo modello della gamma MSI è dotato di un processore Intel Core i7-1280P, con architettura ibrida della gamma Alder Lake di Intel di dodicesima generazione. Il notebook è sottile e leggero ma non rinuncia a buone prestazioni grafiche grazie alla presenza della NVIDIA GTX 1650 con 4 GB dedicati. Questa scheda è ottima per i lavori di grafica e anche per il gaming leggero.

A completare le specifiche tecniche troviamo un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, il supporto Wi-Fi 6E e una tastiera retroilluminata. Il laptop ha tutto quello che serve sia per l’utilizzo in mobilità che per garantire una spinta aggiuntiva, lato CPU e lato GPU, in caso di necessità. Il sistema operativo pre-installato è Windows 11 Home. Il peso è di appena 1,69 chilogrammi. La dotazione di porte è completa e include anche due Thunderbolt 4.

MSI Prestige 15 costa 999 euro con le Offerte di Primavera di Amazon. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili.

Per una marcia in più lato grafico, senza un aumento di peso del notebook, è possibile contare sulla variante con RTX 3050 in offerta a 1.299 euro.

MSI Katana GF66: il notebook da gaming da comprare oggi per rapporto qualità/prezzo

Tra le offerte dedicate ai notebook MSI c’è spazio anche per MSI Katana GF66, vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un notebook da gaming davvero potente ad un prezzo relativamente contenuto. Questo notebook è ora proposto in offerta a 1.249 euro. A questo prezzo si accedere alla combo formata dal processore Intel Core i7-12700H e dalla scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata. Si tratta della migliore combinazione CPU + GPU possibile in questa fascia di prezzo.

A completare le specifiche di MSI Katana GF66 troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (espandibili) oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Da segnalare anche il supporto a Wi-Fi 6 e la presenza di Windows 11 Home. La tastiera è full size e retroilluminata. Il notebook si distingue per il caratteristico design, con contrasto tra nero e rosso e per una dotazione di porte completa.

Il prezzo è di 1.249 euro e c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili.

Se cercate qualcosa in più lato CPU c’è la possibilità di puntare su MSI Pulse GL66 con Intel Core i9-12900H e NVIDIA RTX 3060 a 1.449 euro. Se, invece, cercate una spinta in più lato GPU è possibile affidarsi MSI Katana GF66 con Intel Core i7-12700H e NVIDIA RTX 3070 Ti a 1.549 euro.

MSI Vector GP76: prestazioni al top con la RTX 3080 Ti e 800 euro di sconto

Chi è alla ricerca di un notebook da gaming con una marcia in più può puntare sull’offerta riservata a MSI Vector GP76. Il notebook è in offerta a 2.199 euro invece di 2.999 euro. La configurazione in offerta propone il processore Intel Core i7-12700H. Rispetto al Katana GF66, però, l’upgrade è significativo grazie alla presenza della scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti che consente di alzare notevolmente l’asticella delle prestazioni in gaming.

Tra le specifiche troviamo un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz (ma la presenza della RTX 3080 Ti consente facilmente di gestire il gaming a risoluzione superiore tramite un monitor esterno). Ci sono poi 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD (espandibili), una tastiera con retroilluminazione RGB personalizzabile per singolo tasto, il sistema operativo Windows 11 Home e il supporto Wi-Fi 6.

MSI Vector GP76 è disponibile al prezzo scontato di 2.199 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili.

MSI Raider GE67HX: CPU e GPU ottime e un display OLED di altissima qualità

A completare la nostra selezione di notebook MSI in offerta oggi su Amazon vi proponiamo qualcosa di diverso: MSI Raider GE67HX, proposto in offerta a 2.499 euro invece di 3.199 euro. Questo notebook offre prestazioni elevatissime, sia lato CPU che lato GPU, con alcuni elementi aggiuntivi che lo rendono davvero unico. MSI Raider GE67HX può contare, infatti, su di un display da 15,6 pollici con pannello OLED, risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz. Si tratta di un pannello di alta qualità e ideale per il gaming che rappresenta una soluzione rara ma sicuramente molto interessante per il settore dei notebook da gaming.

Tra le specifiche troviamo anche un processore Intel Core i7-12800HX oltre che una scheda video NVIDIA RTX 3070 Ti da 8 GB che ha davvero poco da invidiare alla RTX 3080 Ti utilizzata da MSI Vector GP76 visto in precedenza. Da segnalare anche 32 GB di memoria RAM DDR5e 1 TB di memoria SSD. C’è il supporto Wi-Fi 6, la tastiera retroilluminata personalizzabile e il sistema operativo Windows 11 Home. Particolare anche il design che lo rende facilmente riconoscibile.

MSI Raider GE67HX è disponibile in offerta al prezzo di 2.499 euro ed è acquistabile anche in 12 rate.

Bonus: i notebook MSI con RTX 40 sono su Amazon

Presentati nelle scorse settimane, i notebook MSI con GPU NVIDIA RTX Serie 40 per laptop sono disponibili su Amazon in pronta consegna. È ancora presto per gli sconti ma chi vuole acquistare un laptop con una scheda video di nuova generazione firmata NVIDIA oggi lo può fare. Ci sono svariati modelli da acquistare, a partire da 1.149,99 euro (con NVIDIA RTX 4050). Non mancano opzioni con NVIDIA RTX 4060, 4070, 4080 e 4090. Per scoprire i modelli disponibili (alcuni anche in pronta consegna) è possibile utilizzare il link qui di seguito: