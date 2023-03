Prendono il via le Offerte di Primavera di Amazon, con tanti sconti disponibili fino al prossimo 29 di marzo. Anche per questa nuova ondata di offerte Amazon, tra i protagonisti assoluti troviamo i notebook, al centro di sconti da non perdere, con tante opportunità per un acquisto davvero vantaggioso.

In questo momento, infatti, su Amazon sono disponibili svariate offerte dedicate a chi è alla ricerca di un notebook da gaming o di un laptop pensato per la portabilità, in grado di abbinare leggerezza e potenza di calcolo. Le offerte coprono un po’ tutte le fasce di prezzo, con varie opportunità per acquisti a prezzo scontato.

Vediamo, quindi, quali sono i migliori notebook in sconto su Amazon con le nuove Offerte di Primavera:

Valide fino al prossimo 29 di marzo, le Offerte di Primavera di Amazon sono l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato. Anche questa volta, i notebook giocano un ruolo di primo piano con le nuove offerte Amazon, con tanti modelli proposti a prezzo scontato.

Vediamo, quindi, quali sono i migliori notebook da gaming disponibili con le Offerte di Primavera di Amazon. Ecco una selezione dei modelli più interessanti in offerta:

MSI GF63 Thin in offerta a 999 euro invece di 1.299 euro ; questo notebook può contare su di un processore Intel Core i7-11800H , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata oltre che su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; questo notebook può contare su di un processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di una scheda video con 4 GB di memoria dedicata oltre che su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta a 1.199 euro invece di 1.599 euro ; il notebook presenta il processore Intel Core i7-12650H supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il notebook presenta il processore supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da una scheda video con 6 GB di memoria e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Predator Triton 300 SE in offerta a 1.199 euro invece di 1.699 euro ; il laptop di Acer presenta un processore Intel Core i7-11370H , 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD; c’è una scheda video NVIDIA RTX 306 0 con 6 GB di memoria e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il laptop di Acer presenta un processore , 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD; c’è una scheda video 0 con 6 GB di memoria e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 AN515 in offerta a 1.299 euro invece di 1.799 euro ; il notebook da gaming di Acer presenta il processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di memoria dedicata oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il notebook da gaming di Acer presenta il processore che viene supportato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e da una scheda video da 6 GB di memoria dedicata oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz MSI Vector GP66HX in offerta a 2.199 euro invece di 2.999 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-12800HX che viene supportato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3070 Ti da 8 GB oltre che da un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione QHD e refresh rate di 120 Hz

Tra gli ultra-portatili disponibili a prezzo scontato con le Offerte di Primavera di Amazon:

