Dopo essersi creata un grosso rispetto da parte degli appassionati, grazie a una serie di stampanti 3D di alta qualità, Creality si appresta a lanciare un incisore laser di nuova generazione. Si chiamerà Creality Falcon2 e sarà disponibile a partire dalle ore 15:00 del 14 febbraio 2023, con una serie di promozioni per i primi acquirenti.

Creality non è nuova a questa tipologia di prodotti e già in passato aveva lanciato numerose soluzioni che avevano alzato l’asticella delle prestazioni, ma con Falcon2 siamo pronti a entrare in una nuova era per l’incisione laser. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzioni del nuovo dispositivo.

Caratteristiche di Creality Falcon2

La prima novità introdotta da Falcon2 è il laser da 22 watt, che permette di tagliare materiali più spessi rispetto ai modelli commercializzati in precedenza. Si parla di 15 millimetri di legno in una sola passata, così da riuscire a creare degli oggetti particolari senza procedure particolarmente complesse. Grazie al nuovo laser la taglierina può operare su acrilico nero spesso fino a 10 millimetri o lastre di acciaio inox dello spessore di 0,05 millimetri.

Cresce notevolmente la velocità di incisione, che arriva a ben 25.000 millimetri al minuto, il doppio rispetto agli incisori di generazione precedente, un grosso vantaggio per chi utilizza questo dispositivo per lavoro visto che potrà ridurre i costi e ottimizzare la produzione. Tra le novità anche il nuovo air assist, che rimuove i fumi e protegge la lente del laser durante l’utilizzo, aggiustando il flusso dell’aria in maniera graduale così da ottimizzarne il funzionamento.

Si tratta di una funzione all-in-oneche sfrutta la stessa alimentazione dell’incisore, una soluzione nuova e completamente diversa rispetto a quanto presente finora sul mercato. Il flusso d’aria può essere controllato manualmente in modo molto veloce mentre con il software LightBurn è possibile regolarlo in base alle diverse necessità, che variano durante il taglio e l’incisione

Il nuovo incisore è dotato di tre sistemi di controllo, uno dedicato al flusso dell’aria, uno al monitoraggio della lente del laser e uno verifica l’eventuale presenza di fiamme. Il primo permette di regolare il flusso in base alle esigenze di taglio/incisione, il secondo attiva un allarme nel caso la lente del laser sia troppo sporca mentre la terza segnala la presenza di fiamme, in modo che l’utente possa eventualmente intervenire.

Dal punto di vista della sicurezza Creality non ha certo risparmiato, con cinque protezioni che consentono l’utilizzo della taglierina con la massima tranquillità. Un interruttore bidirezionale verifica che non vengano superati i limiti di taglio, il pulsante di emergenza, la cover protettiva e il blocco di sicurezza sono pensati proprio per offrire la miglior esperienza utente, anche dal punto di vista della sicurezza.

Sfruttando il laser da 22 watt Creality Falcon2 è in grado di generare incisioni colorate sull’acciaio, in seguito alla reazione fisica che avviene quando l’acciaio viene scaldato da un laser particolarmente potente. In questo modo avrete dell incisioni uniche e ancora più realistiche.

La struttura in alluminio, che arriva già preassemblata, garantisce una elevata stabilità durante l’uso e i materiali scelti, a partire dalle ruote, consentono movimenti fluidi anche alle alte velocità. riducendo nel contempo l’usura.

Disponibilità di Creality Falcon2

Come detto in apertura, Creality Falcon2 sarà in vendita a partire dalle 15:00 (ora italiana) del 14 febbraio con una serie di promozioni imperdibili dedicate agli utenti che per primi procederanno all’acquisto. Continuate a seguirci per ulteriori dettagli, mentre sul sito ufficiale del produttore potete scoprire ulteriori dettagli.

