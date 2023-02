Trovare l’idea regalo giusta per San Valentino non è sempre facile, soprattutto se alla vostra dolce metà non piacciono fiori o cioccolatini. Avete mai pensato a un LEGO? Il colosso danese, che nel tempo si è evoluto realizzando prodotti sempre più amati anche dai grandi, ha una serie di proposte molto particolari, che trovano posto nelle case moderne, diventando dei complementi di arredo.

Abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti, e più recenti, che potrebbero farvi fare un figurone a San Valentino: dalle classiche rose rosse, che a differenza della controparte reale non appassiranno mai e non avranno mai bisogno di manutenzione, ad altre soluzioni floreali, dalla riproduzione di luoghi da sogno a vere e proprie opere d’arte da esporre in casa, le idee non mancano sicuramente.

Ne trovate per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. Dai set più economici, che costano una decina di euro, a quelli più grandi e costosi, come la Torre Eiffel, senza dimenticare i quadri da esporre.

LEGO Ideas – Baita

È il set più recente della serie Ideas, nato dal progetto di un utente italiano e pronto a ricreare uno scenario idilliaco che vi ispirerà per le prossime vacanze. Divertente da costruire in compagnia, è ricco di dettagli e di spunti, da esporre insieme ad altri set LEGO ma che non stona nemmeno in un soggiorno.

Potete acquistarlo a 179,99 euro sullo store ufficiale LEGO.

LEGO Rose

Perfette per esprimere il vostro sentimento, le rose LEGO sono ideali per aggiungere una nota di colore in casa. Le potete mettere in qualsiasi vaso, regolare la lunghezza degli steli, e godervi il loro colore rosso in qualsiasi periodo dell’anno, senza che dobbiate vederle appassire. Possono essere combinate con altri set floreali per creare delle composizioni uniche.

Potete acquistare LEGO Rose sullo store ufficiale LEGO a 12,99 euro

LEGO girasoli

Se non vi piacciono le rose, o se volete aggiungere un tocco di colore diverso, i girasoli LEGO sono un’ottima alternativa, semplici ma divertenti da costruire e pronti a ravvivare anche le più cupe e fredde giornate invernali con la loro allegria. Così come per le rose, anche in questo caso non avrete problemi di manutenzione o di acqua da cambiare, basterà spolverarli ogni tanto.

Li trovate a 12.99 euro sullo store LEGO.

LEGO orchidea

Le orchidee sono un fiore decisamente delicato, che richiede attenzioni e un ambiente idoneo per vivere bene. Orchidea LEGO invece non ha problemi di nessun tipo, potete metterla al caldo o al freddo, sotto il sole o la pioggia e sarà sempre bellissima, col suo vaso molto particolare e con un design curatissimo.

È in vendita sullo store LEGO a 49,99 euro

LEGO piante grasse

È forse uno dei set floreali più particolari e belli di sempre, questo LEGO piante grasse, composto da 9 piante che possono essere sparse singolarmente per tutta la casa, così da dare un tocco di colore a ogni stanza, o unite per creare una composizione variopinta e unica nel suo genere.

Grazie a tre libretti di istruzioni può essere costruita da tutta la famiglia, per un’esperienza ancora più simpatica. È in vendita sullo store LEGO a 49,99 euro.

LEGO centrotavola di fiori secchi Vi piace curare ogni dettaglio della vostra tavola, soprattutto nelle grandi occasioni? Non mancano mai i centrotavola? Con il set LEGO centrotavola di fiori secchi non dovrete preoccuparvi di sporcare la tavola o di rifare la composizione perché qualche fiore si è rovinato. È ispirato ai colori dell’autunno ma fa il suo figurone in ogni stagione, anche durante i pranzi estivi.

Trovate LEGO centrotavola sullo store LEGO a 49,99 euro

LEGO Bouquet di fiori selvatici

Abitate in città ma vi piacerebbe avere un bel bouquet di fiori di campagna? Non servirà nemmeno andare dal fioraio con il set LEGO Bouquet di fiori selvatici, composto da 8 diverse specie di fiori di campo, con 16 steli per personalizzare la vostra composizione e renderla unica nel suo genere. Divertitevi a creare diverse combinazioni, così da avere sempre un mazzo di fiori da esporre con orgoglio.

Potete acquistarlo sullo store LEGO a 59,99 euro.

LEGO Notte stellata

La serie Ideas è nata per consentire ai fan di presentare le proprie idee e vederle trasformate in un set ufficiale. Ispirato al famoso quadro di Vincent Van Gogh, questo set rappresenta una vera e propria opera d’arte, che mostrerà a tutti la vostra passione per il mondo LEGO ma anche per l’arte. È presente anche una minifigure con l’artista olandese e la tavolozza, impegnato a rifinire il suo quadro.

Potete acquistarlo sullo store LEGO a 169,99 euro

LEGO The Rolling Stones

Se amate il rock non potete farvi sfuggire il set dedicato al gruppo più iconico e trasgressivo di sempre: i Rolling Stones. Creato per festeggiare il sessantesimo anniversario della nascita del gruppo, riproduce in maniera straordinaria il simbolo del gruppo, quella lingua rossa che darà un tocco unico nelle vostre case.

La trovate sullo store LEGO a 149,99 euro

LEGO Collezione Jim Lee Batman

Vi piacciono i film dell’uomo pipistrello e in generale tutto quello che lo riguarda? Con questo set potete creare un quadro da esporre in casa, raffigurante il famoso supereroe mascherato. Con lo stesso set potete anche creare le raffigurazioni dei suoi più grandi nemici, Joker e Harley Quinn, così da cambiare sempre. E potete anche combinare due set per ottenere una scena romantica con Batman e Catwoman o tre set per un ritratto di Batman a figura quasi intera.

È in vendita sullo store LEGO a 119,99 euro.

LEGO Cuore ornamentale

Vi piace lasciare in giro per casa un simbolo del vostro affetto per le persone care? Il Cuore ornamentale LEGO è una soluzione perfetta, con accessori extra per personalizzarlo e renderlo unico a seconda delle occasioni in cui vorrete utilizzarlo. Include un anello per appendere il cuore a una porta, una parete o dovunque lo vogliate.

Lo trovate sullo store LEGO a 12,99 euro

LEGO Torre Eiffel

Chiudiamo quest’ampia carrellata con un set unico per la sua bellezza e per la sua completezza, anche se decisamente impegnativo dal punto di vista economico. È uno dei più grandi mai realizzati da LEGO, con oltre 10.000 pezzi, e permette di ricreare uno dei monumenti più amati dagli innamorati di tutto il mondo. Costa meno di un viaggio a Parigi, e potete esporlo in casa per ammirarlo ogni giorno.

Potete acquistarlo sullo store LGO a 629,99 euro

Ricordiamo inoltre che a partire da domani e fino al 16 febbraio, torna l’iniziativa che raddoppia i punti VIP ottenuti con i vostri acquisti. Potete approfittarne per fare un bel regalo e ottenere il doppio dei punti, da spendere per i prossimi acquisti sul sito LEGO.