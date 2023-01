La gamma di notebook di Lenovo è sempre più articolata e completa, con tante opzioni in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Per questo motivo, i nuovi Flash Sale lanciati dallo store ufficiale di Lenovo rappresentano l’occasione giusta per acquistare un nuovo laptop a prezzo scontato. In offerta ci sono tantissimi prodotti molto interessanti, proposti con sconti fino al 50%.

È possibile, ad esempio, comprare un nuovo ThinkPad in sconto. Non mancano, inoltre, le offerte dedicate alla gamma Lenovo Legion, con diversi notebook da gaming da acquistare ad un buon prezzo. Vediamo, quindi, quali sono le migliori proposte dei nuovi Flash Sale dello store di Lenovo. Le offerte termineranno il prossimo 20 di gennaio. Ecco tutti i dettagli:

Le offerte lanciate dallo store di Lenovo sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook. Le opportunità per un buon affare sono diverse. Con le offerte Flash Sale, infatti, Lenovo propone sconti fino al 50% sulla sua enorme gamma di laptop. Trovare un prodotto da acquistare a buon prezzo è, quindi, davvero semplice. Per un quadro completo sulle promozioni in corso è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Di seguito, invece, andiamo a vedere alcuni dei migliori notebook proposti in sconto da Lenovo:

Segnaliamo anche qualche offerte interessante per i notebook da gaming di Lenovo:

Ricordiamo che molti dei notebook Lenovo in offerta possono essere personalizzati, andando ad arricchire la scheda tecnica con ulteriori elementi (incrementando la RAM, aggiungendo un SSD più capiente etc.). Per verificare la possibilità di personalizzare il notebook scelto è possibile fare riferimento direttamente allo store di Lenovo. I modelli proposti nell’esempio sono “configurazione di base” che possono essere arricchite in vario modo.

Per quanto riguarda l’acquisto, invece, scegliere un notebook dallo store Lenovo consente di completare l’acquisto in un’unica soluzione oppure, in alternativa, è possibile affidarsi al pagamento in 3 rate, tramite Klarna o PayPal, o ancora al finanziamento Findomestic che consente l’acquisto in 10 rate senza interessi. Per tutti i dettagli in merito alle promozioni è possibile fare riferimento al link qui di seguito. Come evidenziato in precedenza, c’è tempo fino al 20 gennaio per sfruttare le offerte.

