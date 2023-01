Dopo una partenza decisamente al rallentatore il mercato degli smartwatch ha subito una brusca accelerazione, grazie anche alla comparsa sul mercato di numerosi modelli dal prezzo contenuto. Ideali per chi vuole visualizzare le notifiche dallo smartphone e poco altro, è possibile acquistarli a poche decine di euro, come nel caso di Mibro Watch C2.

Si tratta di uno smartwatch in promozione su Cafago, ricco di funzioni, con uno schermo adeguato e soprattutto dal prezzo molto competitivo, che lo rende decisamente più interessante delle smartband con cui va a competere.

Mibro Watch C2 in offerta

Nonostante il prezzo decisamente competitivo, a Mibro Watch C2 non manca niente per essere interessante. Si parte da uno schermo da 1,69 pollici con risoluzione HD, senza che le dimensioni ne debbano risentire in maniera troppo esagerata. Siamo infatti di fronte a uno smartwatch che misura 45,35 x 35,2 x 11,2 millimetri, per un peso di appena 34 millimetri cinturino incluso.

Numerose le funzioni dedicate agli appassionati di fitness, a partire dal misuratore del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, per avere sempre un quadro generale del proprio stato di salute. Troviamo le funzioni di monitoraggio del sonno con le informazioni raccolte che possono essere trasferite sullo smartphone per essere analizzate grazie alla companion app.

Pur non nascendo come dispositivo per lo sport, Mibro Watch C2 non disdegna l’attività fisica: possono infatti essere monitorate venti diverse attività sportive, incluso il nuovo. Lo smartwatch è infatti certificato per resistere a immersioni fino a 20 metri, ideale quindi anche per le attività fisiche più intense e all’aperto, dove pioggia e sudore non saranno mai un problema.

È ovviamente possibile ricevere le notifiche dallo smartphone, incluse quelle delle chiamate, grazie alla connettività Bluetooth. L’autonomia raggiunge i 7 giorni con un utilizzo normale e la batteria si ricarica attraverso dei contatti magnetici posti sul fondo del dispositivo. Ottima la possibilità di personalizzare l’aspetto del quadrante scegliendo tra diverse decine di watch face alternative a disposizione. Da segnalare inoltre la presenza di un tag NFC che può essere scritto e utilizzato per aprire, ad esempio la porta di casa, qualora sia provvista di questa funzione.

Mibro Watch C2 è attualmente in offerta su Cafago a soli 25,33 euro, prezzo che include l’IVA (senza quindi dazi doganali all’arrivo della merce in Italia) e le spese di spedizione (consegna in 10-15 giorni).

Informazione Pubblicitaria